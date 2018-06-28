Тамбукан: из грязи — в здоровые князи!

О том, как лечит тамбуканской грязью, нам рассказал директор Железноводской бальнеогрязелечебницы пансионата с лечением «Альянс» Николай Велисарьевич Попадопуло: — Какие процедуры предлагает ваш пансионат и как устроена его работа?

— Мы оказываем полный спектр санаторно-курортных услуг, продаем путевки, курсовки, предлагаем процедуры отдельно для наших собственных отдыхающих (у нас пансионат на 70 коек), но основное наше направление — это лечение тех, кто приезжает отдыхать в другие санатории Железноводска и городов КМВ. В состав нашего предприятия входит самая большая в Европе грязелечебница: в 1971 году она была рассчитана на 2000 процедур в смену, и водолечебница, готовая провести до полутора тысяч процедур в смену. Железноводская бальнеогрязелечебница — это медицинское предприятие высшей категории. Она уникальна тем, что основными лечебными факторами нашего предприятия является лечебная грязь озера Тамбукан, минеральная вода железноводского месторождения и радоновое лечение. Мы сегодня, пожалуй, единственное медицинское предприятие, которое используют натуральную грязь озера Тамбукан основным методом — объемным наложением. Лечебная грязь нагревается в специальном оборудовании до необходимой температуры и накладывается непосредственно на тело отдыхающего. При этом на одну процедуру используется порядка 45 кг лечебной грязи. Мы считаем, что этот метод позволяет достичь максимального лечебного результата. Как раз за этими процедурами приезжают сюда отдыхающие со всех регионов России и даже из-за рубежа.

— В чем же уникальность вашей грязи?

— Лечебная грязь — это живой организм. Она доставляется к нам специальным транспортом, хранится в особых условиях. Наше грязехранилище — это максимально приближенные к естественным условиям озера Тамбукан. Мы строжайшим образом следим, чтобы там поддерживалась определенная освещенность, влажность, температура, сроки хранения в ямах. Доставленная с озера грязь специально заливается солевой рапой, чтобы максимально создать условия сохранения лечебных свойств грязи. Температура подачи, подогрева — все рассчитано так, чтобы микрофлора и состав грязи не изменился, чтобы он сохранился.

хранилище грязи

— Сколько процедур необходимо человеку принять, чтобы увидеть эффект? На этот вопрос нам ответила Ирина Николаевна Василенко , заместитель директора по медицинской части. — По стандартам санаторно-курортного лечения эффект следует ожидать после 8 процедур. Поэтому 8-10 процедур — это самое оптимальное количество. Кроме того, мы рекомендуем соблюдать чередование: правильно назначать день — ванна, день — грязь. Идеально, когда продолжительность санаторно-курортного лечения составляет, как минимум, 21 день — в этот период укладывается от 8 до 10 ванн и грязей. Но, к сожалению, в наше время мы видим уменьшение дней отпуска у наших отдыхающих, люди зачастую приезжают на 10-14 дней, поэтому нам, врачам, приходится оптимизировать лечение и в таком случае получается по 5-6 бальнео— и грязевых процедур. Но и это количество дает результаты — пациенты видят улучшение самочувствия и психо-эмоционального состояния, видят снижение процессов обострения хронических болезней, уменьшается частота эпизодов заболевания и ослабление их интенсивности.

— С какими основными проблемами обращаются к вашим процедурам?

— Железноводск — в первую очередь, питьевой курорт. Так природой создано, что воды железноводского типа считаются самыми идеальными «почечными» водами — в силу их малой минерализации, оптимальной газации. Они имеют идеальный состав минеральных солей и растворенных газов, которые позволяют назначать их при заболеваниях почек, мочевыделительной системы, печени, желчевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, заболеваний обмена веществ, андрологических и гинекологических заболеваний. Параллельно мы имеем все возможности для лечения сопутствующей патологии, например, при заболеваниях дыхательной, опорно-двигательной систем, получаем положительный эффект при заболеваниях кожи, косметологических проблемах.

— Как работает грязь тамбуканского озера?

— Основные действующие факторы грязи — тепловой, химический и механический. Грязь обладает очень низкой теплопроводностью и потому очень хорошо сохраняет тепло. Сразу после наложения грязи, начинает работать тепловой фактор, который прежде всего ведет к изменению местного и общего кровообращения, что в свою очередь ведет к местному усилению обмена веществ и образованию биологически активных соединений, а это способствует регенерации (восстановлению целостности тканей), рассасыванию инфильтратов, оказывает болеутоляющее и антиспастическое действие, усиливает потоотделение.

Химический фактор обусловлен воздействием на организм содержащихся в грязях органических и неорганических соединений, макро— и микроэлементов, биологически активных веществ. Неорганические химические компоненты грязи (кальций, магний, медь, железо, газы, плохо растворимые минеральные соединения и др) проникая через кожу, вызывают раздражение рецепторов, запускаются рефлекторные реакции, нормализующие функциональное состояние организма. Органические же вещества (гуминовые кислоты, аминокислоты, смолистые вещества и др.) проникают через кожу, током крови разносятся по организму, благотворно воздействуя на различные органы и системы. Механический фактор при грязелечении наибольшее значение имеет при общих грязевых процедурах и полостном грязелечении. Давление лечебной грязи на подлежащие ткани способствует распространению тепла на большую глубину. Обширные по площади грязевые аппликации более интенсивно влияют на организм.

Воздействуя на отдельные органы и системы, правильно выбранная методика оказывает преимущественно стимулирующее действие.

Грязевые процедуры размягчают рубцы, способствуют рассасыванию спаек, ускоряют образование, например, костной мозоли и увеличивают объем движений в суставах. Важно, что лечебное воздействие сохраняется и после окончания грязевой процедуры в течение некоторого времени (от 15 мин до б ч). Повторное применение грязей увеличивает достигнутый эффект.

Грязелечебница

электрогрязь

Грязелечебница

Целебными грязями озера Тамбукан можно вылечить достаточно широкий спектр заболеваний либо значительно облегчить их течение. Это заболевания костно-мышечной и нервной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, мочевыделительной системы, заболевания половой сферы, дыхательной, включая ЛОР-органы, кожные заболевания.

— Каковы основные противопоказания к бальнеолечению и грязелечению?

— Запрещается проводить сеансы грязелечения при: острых воспалительных процессах; туберкулезе любой локализации; доброкачественных и злокачественных новообразованиях; кровотечениях и склонности к ним; заболеваниях крови и кроветворных органов; недостаточности кровообращения II и III стадии; гипертонической болезни II и III стадии; выраженных формах атеросклероза; эндокринных заболеваниях и болезнях обмена веществ (ожирение III и IV степени, тяжелые формы тиреотоксикоза, сахарного диабета и др.); циррозе печени и всех формах желтух в острой стадии; психических заболеваниях, наркомании; тяжелых формах неврозов и эпилепсии. Грязелечение противопоказано на всех сроках беременности

— Давайте поговорим о вашей водолечебнице: какие процедуры она предлагает и кому они больше всего подходят?

— В водолечебницу проведен прямой минералопровод, по которому поступает природная минеральная вода железноводского типа, которую мы имеем возможность использовать для отпуска минеральных ванн, минерально-жемчужных, для других процедур, в основе которых лежит воздействие минеральной водой, таких как ингаляции щелочные с минеральной водой, орошение десен, местный душ — орошение лица, орошения гинекологические, различные кишечные процедуры.

Ванны минеральные являются активными процедурами, оказывающими на организм многостороннее действие поэтому они должны приниматься только по назначению врача, после тщательного медицинского обследования. Чаще всего они назначаются с целью общего воздействия на организм при системных заболеваниях, болезнях сердечнососудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и обмена веществ, почек, кожи. Полезное действие минеральных ванн на больной организм осуществляется через нервную систему, воспринимающую раздражение, идущее от нервных окончаний в коже. В порядке ответных реакций в организме происходят изменения в состоянии внутренних органов, деятельности регуляторных механизмов, а также сдвиги в обмене веществ.

В сочетании с питьем минеральной воды, прогулками по терренкурам, мы воздействуем на все органы и системы человека.

— А здоровому человеку есть смысл принимать подобные процедуры?

— Конечно. В профилактических целях они принесут огромную пользу здоровью. Молодежь постепенно начинает это понимать, и мы рады, что интерес к оздоровительному туризму растет. Этот вид туризма предполагает не только и не столько конкретные процедуры, но и особый стиль отдыха — терренкур, климатолечение, внутренний прием минеральной воды, увеличение двигательной активности, продуманное питание. Поэтому на наш курорт стоит ехать не только при конкретных заболеваниях, но и для улучшения текущего самочувствия, повышения двигательной активности, снижения массы тела, да и просто за красотой. Считается, что за 19 дней отдыха на нашем курорте и приема минеральной воды человек получает полное обновление клеточной структуры организма: внутриклеточная жидкость полностью меняется, уходят все шлаки, все недоокисленные продукты обмена. Заведующая Грязелечебницей Максюта Елена Гаврииловна: — Я вижу у вас оборудование, предназначенное для лечения людей с ограниченными возможностями, в частности, для инвалидов-колясочников. Грязелечение показано таким отдыхающим?

— Безусловно. У нас принимают процедуры больные с заболеваниями позвоночника, травмами, врожденными заболеваниями нервной, мышечной, костной систем, включая больных с ограниченными физическими возможностями. Специальные кабины с широкими дверными проемами, приспособления, позволяющие облегчить отпуск процедур указанной категории больных, возможность помыть пациента после грязелечения тут же на процедурной кушетке и, самое главное, обученный, опытный персонал — вот, что позволяет нам эффективно лечить. Больные обычно очень благодарны — они чувствуют, что после процедур у них довольно быстро наступает улучшение. Бывает, что ребенка-спинальника приносят на руках родители, а потом он пытается встать и дойти до коляски сам. В этом нет никакого чуда — после грязелечения многие восстановительные процессы протекают гораздо лучше, практически у всех заметно возрастает мышечная сила. Родственники тоже рады — им становится намного легче ухаживать за человеком, который что-то уже может делать сам. Наши сотрудники к таким семьям относятся очень тепло, поэтому люди к нам из года в год возвращаются — за новыми силами и за здоровьем.

Кушетки для лечения колясочников

Факты о целебной грязи из озера Тамбукан:

Использовать грязь из озера Тамбукан начали еще до того, как сумели полностью расшифровать ее состав — с 1886 года, заметив, что она быстро и эффективно облегчает состояние людей, страдающих от болей в суставах и спине. Сегодня ученые полностью выяснили состав иловой грязи, и выяснили, что благодаря работе микроорганизмов она богата ценными липидами, сложными минеральными соендинениями, сернистым железом, гуминовыми веществами, аминокислотами, битумом и смолоподобными веществами. По мнению специалистов, запасы целебной грязи в озере неисчерпаемы — процесс образования новой грязи идет непрерывно. Экологических угроз ни для грязи, ни для минеральной воды в данный момент нет: месторасположение, пласты, где находится лечебная минеральная вода, находятся в особой природоохранной зоне. Вокруг нет никакой промышленности, никакого бизнеса и не ведется никакого строительства. Нет даже жилого частного сектора. Активно добывать целебную грязь из озера Тамбукан начали с 1824 года, но лечение ею насчитывает более двухсот лет.

Где можно пройти курс лечения тамбуканской грязью?

Нативная грязь озера Тамбукан поступает в бальнео-грязелечебницу «Альянс» в городе Железноводске и там используется для процедур в исходном виде. Кроме того, эта грязь в готовых для нанесения пакетах и аппликациях применяется практически во всех санаториях курортов на Кавминводах. И, конечно, можно купить ее для домашнего использования в аптеках и косметических магазинах региона.