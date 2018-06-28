«Естественный будильник»: почему мы встаем самостоятельно в нужное время

Человек только начинает понимать, что такое сон. Но уже сегодня науке известно, какими страшными последствиями грозит его недостаток, как он продлевает молодость и что такое естественный будильник.

Недосыпание убивает креативность

Руководителям следует внимательнее относиться ко сну своих подчиненных. И даже не из-за того, что недостаток сна может уменьшить продуктивность сотрудника, а потому что он полностью сведет на нет его креативность. Согласно исследованию 1999 года — недосып в первую очередь влияет на префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за инновационные, нестандартные идеи и самоконтроль. Таким образом, после 24 часов без сна человек полностью теряет способность принимать адекватные решения. И, несмотря на то, что некоторые сотрудники хвастаются, что им хватает пару часов на сон — их эксперименты, на деле, только негативно сказываются на качестве их работы, в случае если она связана с интеллектуальной деятельностью.

Сон продлевает молодость

Сон и молодость неразрывно связаны. Чем правильнее человек спит, тем медленнее будет стареть его организм. Весь секрет в мелатонине — гормоне, который в нашем организме отвечает за здоровый сон. Учёные из Института цитологии и генетики СОРАН провели исследования, которые подтвердили, что мелатонин предупреждает и лечит болезни, развивающиеся с возрастом. Он также предотвращает рак груди и тонкой кишки. Но его образование тесно связано с темным временем суток, особенно с периодом между 00:00 и 04:00 часами ночи. Поэтому ночное бодрствование чрезвычайно вредно для организма. [С-BLOCK] Еще один полезный гормон, который вырабатывается во время сна — гормон роста, который также называют «эликсиром молодости». Наибольшее количество гормона роста вырабатывается в период сна с 22:00 до 24:00. Как известно, гормон роста усиливает синтез белка, помогает сжигать жир и восстанавливать ткани организма.

Мужчины чаще засыпают за рулем

Если вы садитесь за руль не выспавшимся — не стоит рассчитывать на то, что кондиционер и громкая музыка спасут вас от засыпания за рулем, которое всегда может стать роковым. Исследователь сомнологии Валслебен утверждает: так вы подвергаете себя тому же риску, как если бы выехали на дорогу пьяными: «Организм как компьютер. Если он разряжается, то может неожиданно отключиться в любую минуту». Как ни странно, это предупреждение больше относится к мужчинам, которые, согласно статистике, засыпают в два раза чаще, нежели женщины. Так что, если на дороге начинают слипаться глаза, лучше последовать совету Валслебена — остановиться в безопасном месте и немного вздремнуть.

Сон помогает усвоить информацию

Отличное оправдание для студентов, которые спят на занятиях — они просто перерабатывают полученные данные на предыдущей паре. Как показало исследование, опубликованное в научном издании PLoS ONE в 2012 году, сон после учебы способствует лучшему усвоению информации. Исследователи объясняют это тем, что во время сна улучшается память.

«Естественный будильник» — гормон

Наверное, каждый из нас хоть раз просыпался за несколько минут до будильника, особенно, когда заранее знал, что проснуться просто необходимо. Это заслуга так называемого «естественного будильника», а именно, адренокортикотропного гормона. Ученые полагают, что он как-то связан с минимизацией стресса для организма во время пробуждения. Но, что самое интересное, мы можем его сознательно контролировать. При изучении свойств адренокортикотропного гормона был проведен эксперимент, в рамках которого ряд испытуемых заранее программировали себя на пробуждение в определенное время. В этом случае, они действительно самостоятельно просыпались тогда, когда им надо. Так что, если вам надо завести свой внутренний будильник, просто осознайте для себя, когда вам действительно пора вставать.