Продукты, которые мешают похудеть

Диетолог Ольга Кашина рассказала BeautyHack, почему при похудении нельзя есть йогурты и лучше отказаться от меда.

Продукты с усилителями вкуса и аромата

Все пищевые добавки группы Е (глюконат натрия и прочие) блокируют метаболизм и вызывают привыкание. Результат — задержка жидкости и замедление процесса похудения. Усилители вкуса содержатся в кисломолочных продуктах, майонезе, полуфабрикатах. Их нужно полностью исключить из рациона либо готовить самостоятельно — рецептов сосисок из индейки и домашнего майонеза много.

Газированные напитки

В 100 мл сладкого напитка содержится 15 грамм сахара (химический состав — отдельная тема для разговора), что соответствует трем чайным ложкам! Чистой газированной воды позволено не больше двух стаканов в день. Газ способствует закупорке сосудов и нарушению венозного оттока.

Сухарики

Сухарики часто используют как перекус. Они содержат пищевые добавки группы Е и трансжиры — «пустые» калории, трансформирующиеся в жировую ткань! Эти продукты нужно исключить из рациона всем, кто заботится о фигуре, — они всегда приводят к набору веса.

«Здоровый» фастфуд

При неоднократной термической обработке продуктов в них образуются трансжиры! Булки из цельнозерновых и говядина нагреваются несколько раз, и в конечном итоге вы потребляете не сложный углевод с белком, а жир. «Здоровый» фастфуд — продукт группы риска при похудении.

Йогурт

Обращайте внимание на состав! Продукты с наполнителями содержат не менее 12 г сахара на 100 мл (эквивалентно 2.5 ложкам). Такие йогурты — простые углеводы, приводящие к инсулиновому скачку в крови. Альтерантива — продукт без наполнителей либо для диабетического питания.

Белый рис

Относится к продуктам с высоким гликемическим индексом — повышает уровень сахара в крови.

BeautyHack.ru

Белый рис лишен внешней оболочки, что делает его более калорийным и опасным для фигуры — слишком быстро переваривается. Его можно есть не чаще двух раз в неделю.

Сладкая группа фруктов

Бананы, виноград, персики, нектарины, хурма содержат много сахарозы. Худеющим лучше выбирать плоды с фруктозой: цитрусовые, яблоки, киви, гранат, ананас. Эти фрукты показаны на диетотерапии, но их потребление тоже стоит ограничить — избыток фруктозы стимулирует выработку инсулина. Норма: 300-400 грамм в сутки.

Сухофрукты

Я отношу сухофрукты к группе быстрых углеводов — они моментально усваиваются и содержат сахарозу. Часто их ЕДЯТ вместе с орехами — это делать запрещено! В ответ на поступление простого углевода всегда вырабатывается инсулин, который «перевозит» жиры, которыми богаты орехи, в жировую ткань. Сухофрукты допустимы в первой половине дня.

Мед гораздо полезнее рафинированного сахара, но в нем огромное количество сахарозы — при похудении она противопоказана.

Манная каша

Манная крупа калорийная и имеет способность к набуханию. Это заполняет желудок и растягивает его. На диетах манная каша запрещена.