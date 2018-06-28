Как прийти в форму после родов — метод Анастасии Постригай

Искусствовед, основатель Школы популярного искусства @op_pop_art Анастасия Постригай рассказала BeautyHack, почему она не могла смотреть на себя после вторых родов, как ей удалось вернуть «добеременную» форму и какая процедура появилась в ее бьюти-рационе после рождения второго ребенка.

Параметры до беременности

До родов я была в хорошей форме: параметры — 83-62-90. Я не занималась спортом (на него не было времени и мотивации), при этом носила размер S, и меня все устраивало (за исключением того, что тело было не в тонусе — хотелось большей упругости).

Режим питания и спорт до беременности

В основном я занимаюсь умственной деятельностью — сколько себя помню, мое вдохновение всегда зависело от состояния желудка и углеводов. Еще со времен университета мне было необходимым съесть определенное количество булок для того, чтобы успешно написать какую-либо работу. Я очень люблю сдобу, особенно Свердловскую булочку (это для меня самое большое удовольствие) или круассан — думаю, многие девушки меня поймут. Могла даже съесть целую булку свежеиспеченного хлеба — всегда шутила, что «работаю на булках», и мне казалось, что в моей жизни всегда будет много булок, а еще — метаболизм, чтобы их перерабатывать. Я ела и не поправлялась.

Спорта в моей жизни было не так много, как хотелось бы (учитывая, что мой муж — Олимпийский Чемпион по гребле). В основном это был спорт, который подразумевал не только физическую нагрузку, но и удовольствие. Люблю активный досуг, связанный со спортом, — коньки, ролики (обожаю скорость и все, что с ней связано), уже 17 лет катаюсь на сноуборде (во время сезона два-три раза езжу в горы).

Тяжело дается аэробика (падаю в обморок). Групповые занятия — совсем не для меня: когда все движутся в одну сторону, я направляюсь в другую, видимо, у меня что-то не так с ориентированием в пространстве (смеется).

Какое-то время ходила в спортзал — мне нравились тренировки с весами, особенно приседания со штангой. Но такие занятия были мимолетными и редкими, а для достижения результатов требуется системность.

Пищевых ЗОЖ-привычек у меня практически не было — никогда не сидела на диетах. Этим всегда раздражала окружающих — выглядела очень хорошо.

Как я жила и что ела во время беременности

Я ни в чем себя не ограничивала, но старалась не увеличивать порции — мое подсознание посылало мне сигналы держать себя в руках: сработал инстинкт самосохранения.

Первые три месяца у меня был токсикоз — не могла есть продукты, которые очень любила до беременности, например, соус песто и пасту. Даже когда ездила в Венецию после токсикоза, не могла есть спагетти, от чего очень сильно страдала. Но появились и особые вкусовые пристрастия — ягоды и гаспачо (знала все рестораны Москвы, где его вкусно готовят). Помню, как выехала из дома, чтобы съесть его, и попала в пробку — это были настоящие страдания, потому что быстро доехать за блюдом никак не получалось.

Я не составляла особых списков продуктов на завтрак, обед и ужин — могла позавтракать супом, а на ужин съесть яичницу: отталкиваясь от того, что организм хочет именно сейчас. Приемы пищи были очень хаотичными, от чего пострадала после родов.

Во время беременности моим главным спортом была работа — проект @op_pop_art упорно шел к новым вершинам, и все свободное время я писала книгу или работала над курсами. Я — трудоголик, и никакие ограничения во время беременности не заставили меня прекратить работать (хотя мой врач настойчиво рекомендовал сбавить темп). Перестала работать лишь на 9 месяце, а вернулась в строй на следующий день после родов — взяла телефон и начала отвечать подписчикам и решать текущие задачи.

Но во время обеих беременностей мне очень понравилось плавать в море — проводила месяц в Черногории и Хорватии. В Москве не ходила в бассейн — на это не было времени, да и впечатления от заплывов в море совсем другие. Плывешь ты, а рядом плывет твой живот — это очень необычные и приятные ощущения (Смеется).

Результат

Через месяц после родов я пришла к следующим параметрам — грудь — 90, талия — 82, бедра — 96. Признаюсь честно, этими цифрами была не очень-то довольна и начала искать методы решения проблемы.

Когда поняла, что нужно срочно приходить в форму

У меня всегда был немного рыхлый живот, даже когда была очень худая и мне говорили: «Носи ключи в кармане, чтобы не унесло ветром».

Кубиков никогда не было — до мышц еще надо было «достучаться». После вторых родов состояние живота стало особенно расстраивать, мне было очень тяжело принять себя, даже не могла смотреть в зеркало. С этим просто необходимо было справиться!

Что помогло вернуть форму

У меня был не очень удачный опыт с восстановлением после первых родов — круглосуточно качала пресс и не видела никакого эффекта.

Разница между моими родами — 4 года. Сейчас мне 35 лет, и метаболизм работает уже не так активно. Я поняла, что обычные способы похудения не помогут.

Нужен был сверхъестественный метод, и я нашла тренера по bodyflex new. О нем я знала еще после первых родов, занималась по YouTube-урокам, но делала это неправильно — начались головные боли, и я прекратила занятия.

Практика bodyflex new направлена работу с дыханием и подразумевает упражнения, благодаря которым тело насыщается кислородом, улучшается обмен веществ, а калории сжигаются быстрее.

После второй беременности занималась только с тренером. Приступила на втором месяце после родов и тренировалась 2,5 месяца каждый день по утрам 15 минут — и за этот период практически вернула себе дородовую форму.

Очень советую именно этот метод — восстанавливаются все органы, тело приходит в тонус, рыхлость и вялость исчезают на глазах. Дыхательные упражнения дают огромный заряд энергии и жизненных сил — даже окружающие начинают замечать это. А еще, занимаясь спортом каждое утро, чувствуешь себя невероятно крутой — живешь в формате ЗОЖ! (Смеется)

Но без ограничений в питании это бы не сработало. Разработала определенную диету — стала есть меньше мучного и ограничила себя в сахаре (а до родов добавляла в чай 6 ложек сахара!).

Но не смогла отказаться от него полностью — у меня не получается заниматься умственной деятельностью без глюкозы. Недавно сорвалась и налегла на десерты — и вырваться из «углеводного плена» оказалось не так просто. Но благодаря bodyflex new это не очень вредит моей форме — пока не заметила, что полнею.

Зато спустя 2,5 месяца у меня началась «бодифлексомания» — постоянно рассказываю знакомым и подписчицам про результаты тренировок и щедро делюсь мотивационными техниками от своего тренера. После занятий ты видишь результат и чувствуешь невероятный прилив сил — настоящее волшебство. Даже не хочу покупать абонемент в фитнес-клуб — 15 минут в день могу дышать по этой технике и получить такой же результат, как от полноценной тренировки в спортзале.

Я уверена, что эта методика подходит всем девушкам, которые совмещают воспитание детей и карьеру — когда нет физической возможности ходить на групповые занятия аэробикой, регулярно посещать фитнес-клуб и бегать. В таком случае bodyflex new — просто находка.

Получилось ли вернуть форму полностью?

За 2,5 месяца я очень приблизилась к тем параметрам, которые были до родов, но полностью восстановиться пока не удалось. У меня есть проблема — диастаз (она часто встречается у рожавших девушек).

Диастаз — это расхождение прямых мышц живота и увеличение белой линии (соединительной ткани между прямыми мышцами живота). Из-за него я не могу накачать мышцы брюшного пресса — они не держат внутренние органы, из-за чего образуется большой живот (но в нем нет жира ­— он «сгорел» во время тренировок bodyflex new).

С диастазом нельзя делать обычные упражнения на пресс — станет только хуже. Сначала нужно вылечить его — сейчас тестирую различные способы, но это долгосрочный процесс. Мне даже пришлось сформировать «диастазный» гардероб, чтобы скрывать свою проблему: не ношу юбки и платья, облегающие талию, и постоянно скрываю живот за драпировками, бантами, ремнями и другими аксессуарами.

Но я не отчаиваюсь — верю, что получится устранить проблему. Сейчас активно изучаю методы ее решения — от хирургического вмешательства до длительного восстановления при помощи специальных упражнений. Если вы сталкивались с этим, поделитесь своим позитивным опытом!

Какие бьюти-процедуры помогают восстановиться после родов?

После родов сосредоточилась на выравнивании силуэта и овала лица. Работаю над качеством кожи — начала ходить к косметологу и строго придерживаюсь всех ограничений, которые прописаны кормящим мамам.

Сделала две процедуры биоревитализации, параллельно прохожу курс Venus (он помогает подтянуть овал лица и шею без инъекций) и делаю уход Danne — трехслойную маску (отлично восстанавливает кожу без уколов).

После вторых родов в моем бьюти-рационе появилась процедура транзион — лимфодренаж, который помогает бороться с целлюлитом и сжигать жир в области бедер, ног и ягодиц (сейчас смотрим с косметологом на состояние моего организма — можно ли использовать эту процедуру и в зоне живота).

Как изменилось мое питание и образ жизни после беременности и родов

Когда тебе 35 лет и всю жизнь ты была «королевой метаболизма», изменить пищевые привычки не так просто. Мне по-прежнему очень хочется мучного и сладкого — это страшная «углеводная ломка». Но чувствую, что организм припоминает мне все съеденные за 35 лет булки — то, что всю жизнь уходило так легко, сейчас отражается на моем теле.

Я стала более ответственно подходить к выбору еды — сейчас изучая меню в ресторане, выбираю что-то нежирное и низкокалорийное. Начала активно читать статьи на тему питания — возможно, в будущем случится прорыв, и я стану ярым приверженцем ЗОЖ-привычек!