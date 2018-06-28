6 правил быстрого метаболизма

Многим быстрый или медленный метаболизм кажется врожденной особенностью. Диетолог Хейли Помрой не согласна с этим убеждением. Она считает, что каждый может оптимизировать то, как его тело использует пищу. Эту философию Хейли передает своим клиентам, среди которых Дженнифер Лопес Риз Уизерспун . Как отмечает диетолог:

Когда вы едите больше, но выбираете правильную еду в правильное время, вы можете фактически поднять ваш метаболический тариф, набраться сил, улучшить тон кожи и получить больше энергии.

В своей книге «Революция метаболизма» Хейли Помрой рассказывает об основных принципах здорового обмена веществ. Кратко расскажу о каждом из них.

1. Ешьте натуральные, цельные продукты

Как объясняет Хейли:

Еда — это то, что когда-то было живым и вышло из земли, воды или с неба.

Другими словами, заполняй рацион фруктами, овощами, злаками, мясом яйцом или рыбой. Избегайте обработанных продуктов, в которых есть искусственные красители и консерванты — они нарушают метаболическую активность.

2. Подходите к занятию спортом стратегически

То, что вы делаете во время тренировки, так же важно, как наличие тренировки в принципе. Помрой предлагает каждую неделю сочетать кардио и силовые упражнения. Кроме того, делайте перекус перед занятиями, например, ломтик фрукта. Сочетание кардио и силовых тренировок стимулирует сжигание жира больше, чем каждый вид активности в отдельности.

3. Ешьте в течение 30 минут после пробуждения

Диетолог утверждает, что завтрак нужно есть сразу после пробуждения. Когда вы начинаете день на голодный желудок, ваше тело работает на запасном топливе. В ответ на дефицит питательных веществ надпочечники начинают вырабатывать кортизол. Этот гормон говорит организму, что лучше начать копить жир, потому что кто знает, когда будет следующий прием пищи.

6 правил быстрого метаболизма

Хейли предлагает перекусить чем-то в первые полчаса после пробуждения, а дальше соблюдать стандартное правило питания: три приема пищи и два перекуса в день. Это будет постоянно поддерживать обмен веществ.

4. Питайтесь разнообразно

Если вы будете каждое воскресенье составлять меню на грядущую неделю, это поможет придерживаться здоровой диеты. Но имейте в виду, что употребление одних и тех же продуктов каждый день может привести к метаболическому плато — проще говоря, вес встанет, а обмен веществ замедлится. Вашему организму тоже бывает скучно, поэтому меняйте привычный рацион, но при этом следите, чтобы он был сбалансированным.

5. Не зацикливайтесь на калориях

Хейли Помрой убеждена, что подсчет или сильное ограничение калорий — неверная стратегия потери веса. Скорее всего, это замедлит ваш метаболизм. Когда вы ограничиваете себя в еде, то можете только усугубить ситуацию, считает диетолог:

Когда у вас слишком медленный метаболизм, вы будете сохранять в жиры даже салат.

Хейли приводит исследования, которые подтверждают, что лучше сосредоточиться на качестве пищи, а не на ее количестве.

6. Ешьте то, что любите

И это лучший совет, который я слышала. Исключать из рациона все продукты, которые вы любите, — не лучший способ правильно питаться.

Удовольствие имеет большое значение, — говорит Хейли. — Ищите пищу, которая стимулирует выработку эндорфинов и уменьшает гормоны стресса: это, в свою очередь, ускорит обмен веществ.

Позвольте иногда съесть себе кусок пиццы или десерт. Главное, чтобы это было не основой рациона, а лишь периодическими поблажками. Большую часть вашей продуктовой корзины должны занимать цельные продукты, фрукты и овощи.