Значение магния и цинка для здоровья 

Магний и цинк — важнейшие микроэлементы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма. При недостатке указанных компонентов значительно уменьшается уровень тестостерона, снижая спортивные результаты. Для решения описанной проблемы в продаже имеются специальные витамины с магнием и цинком. Они помогают нормализовать содержание тестостерона в организме, и улучшить работу внутренних органов.
Значение для здоровья
По статистике, только четверть жителей Земли получают достаточный объем магния и цинка с продуктами питания. Большая часть людей, включая опытных спортсменов, не имеет представления о значении микроэлементов для организма.
Магний и цинк обладают смежными функциями, и при дефиците одного компонента возникает нехватка второго.
Цинк представляет особую важность для мужчин, поскольку от него зависит синтез тестостерона. Микроэлемент напрямую влияет на скорость роста мышечных волокон, и отвечает за нормализацию:
метаболизма;
иммунитета;
синтеза половых гормонов и аминокислот в мышечных тканях;
содержания гормонов роста.
От магния зависит получение клетками организма достаточного количества энергии. Основные функции минерала:
поддержка процессов обмена углеводов;
стимуляция формирования белков;
накопление энергии во время выполнения силовых упражнений.
Нехватка цинка и магния тормозит мозговую деятельность и ухудшает работу нервных структур. При активных физических нагрузках организм испытывает повышенную необходимость в указанных микроэлементах. Чаще всего дефицитом полезных веществ страдают люди, сидящие на диете. Резкое снижение содержания минералов в организме ухудшает работу внутренних органов и создает риск развития заболеваний.
Как определить нехватку магния
При недостаточном количестве магния организм стареет быстрее. Мышечные волокна и кожа становятся менее упругими. С внутренними органами происходит аналогичное явление, но заметить процесс можно только, отслеживая самочувствие.
Нехватка минерала выражается в:
хронической усталости (отсутствие достаточного количества энергии в клетках);
снижении метаболизма и заболеваниях ЖКТ (недостаточная активность инсулина);
ухудшении сна (отсутствие элементов, успокаивающих мозг);
мышечных болях и хрупкости костей (ухудшение усваивания витамина D и кальция);
психологических проблемах и тревожности;
судорогах и развитии атеросклероза;
проблемах в работе сердечно-сосудистой системы.
При стабильном падении силовых показателей во время тренировок, вероятнее всего, причина заключается в дефиците магния. Люди, страдающие описанной проблемой в острой форме, имеют замедленную регенерацию, кожные заболевания, ухудшение зрения, постоянно ощущают жажду. Нехватка минерала приводит к прекращению тренировок и необходимости лечения.
Симптомы недостатка цинка
Нехватка цинка в организме выражается не только в снижении уровня тестостерона. Комплексный негативный эффект испытывает весь организм. Дефицит минерала проявляется в:
снижении восстановительных способностей и возникновении сыпи на коже;
повышенной хрупкости волос и ногтей;
развитии заболеваний органов зрения;
появлении неврологических расстройств;
снижении иммунитета.
Острая хроническая нехватка цинка способна привести к импотенции и бесплодию. Отследить снижение нормального уровня микроэлемента на начальном этапе можно по раздражительности, дрожанию пальцев, ухудшению координации.
Восстановление естественным способом
Возмещению нормального содержания магния и цинка в организме способствуют два метода:
изменение рациона;
прием пищевых добавок.
Мужчинам нужно получать 400 миллиграмм магния в сутки. После достижения 30-летнего возраста допустимое количество повышается до 420 миллиграмм. Суточная дозировка для женского пола на 100 миллиграмм ниже.
В зависимости от количества магния в составе продукты делятся на три категории:
с высоким содержанием — какао, пшеничные и овсяные отруби, семена кунжута;
со средним — гречка, бобы, орехи, рис, пшено, морская капуста;
с низким — финики, петрушка, укроп, морковь.
При минимальном недостатке магния спортсменам рекомендуется употреблять молочные и морские продукты, в которых минерал содержится вместе с белком.
Среднесуточная доза цинка составляет 15-20 миллиграмм. Дозировка рассчитывается индивидуально в зависимости от возраста. Детям и подросткам достаточно 10 миллиграмм в сутки. Мужчинам и женщинам до 50 лет — 12-15 миллиграмм. После достижения 50-летнего возраста дозировка снижается.
Высокое содержание микроэлемента фиксируется в продуктах:
животного происхождения — устрицы, угорь, говядина;
растительного происхождения — пшеничные отруби, мак, орехи, семечки тыквы.
По мнению диетологов, составление рациона в пользу продуктов животного происхождения — более действенный способ нормализации содержания минерала в организме.
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Витамины
Витамины в таблетках рекомендуются в случае острого дефицита питательных веществ или необходимости быстрого повышения тестостерона. Витамины, содержащие цинк и магний, не употребляются совместно с кальцием. Одновременное использование трех компонентов ухудшает усвоение. Раздельное применение микроэлементов повышает эффект в два раза. Оптимальное время для употребления витамин — утро. Таблетки принимаются натощак перед завтраком.
Кальций и магний — важные минералы, от которых зависит результативность тренировок. Но, как и при употреблении других продуктов, важна мера. Избыток микроэлементов вызывает негативные последствия для здоровья. Дневная дозировка цинка, превышающая 150 миллиграмм, приводит к интоксикации организма. Поэтому, перед приемом витамин, следует пройти обследование, чтобы определить, насколько острым является дефицит минералов.
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