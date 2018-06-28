Врачи рассказали, почему в жару пиво становится опасным

К сожалению, футбол давно ассоциируется у общества с пивом. Вот и болельщики и стараются! Готовясь к ответственному матчу фанаты повышают градус, причем очень вредя своему здоровью.

В Москве летняя погода, воздух прогревается до 29 градусов, причем, синоптики обещают, что жара будет усиливаться. Однако, любители футбола не готовы отказываться от пива, а зря. Ведь коварный напиток не спасает от жары, а наоборот приводит к обезвоживанию организма. Как и что пить в такую жару рассказывает наш эксперт врач-диетолог Елена Соломатина

— Пить пиво в жару — нецелесобразно! Пиво — слабоалкогольный продукт, но все же содержит алкоголь, а значит, он мочегонный, обезвоживающий. Говоря, простым языком, организм больше теряет больше влаги, чем получает. Замечу, алкоголь — это токсин, а на жаре быстро всасывается, осуществляется быстрый приток крови, который расширяет кровеносные капилляры, человек краснеет, быстрее происходит испарение. Потение, духота, обезвоживание могут привести к сгущению крови, тепловому удару и потере сознания.

Сколько пить

Не более одного литра обычной крепости (содержание этилового спирта 3–5%) в день. С ним в кровь поступит около 40 граммов этанола — это предел алкоголя, который стоит употреблять в сутки. Но лучше органичиться одной поллитровой кружечкой. Внимание! Употребление пива с высоким содержанием алкоголя — до 12% грозит токсическими последствиями.

Калорийность пива

Калорийность темного пива на 100 грамм 49 ккал. В 100 граммах напитка 0,35 граммов белка, 0 граммов жира, 5,8 граммов углеводов.

Калорийность нефильтрованного пива на 100 граммов составляет 37 — 40 килокалорий. При злоупотреблениях нефильтрованным пивом возникают гормональные сбои, вымываются из организма полезные вещества, гибнут клетки мозга, нарушается работа нервной системы, развиваются болезни сердца и сосудов. Калорийность безалкогольного пива на 100 грамм 25 килокалорий. Безалкогольное пиво на самом деле содержит алкоголь от 0,3 — 1,5 процентов.