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Эксперт объяснила связь лишнего веса и занятий спортом
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Эксперт объяснила связь лишнего веса и занятий спортом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американские врачи подтвердили наблюдения трети сограждан, что чем больше они занимаются спортом, тем чаще страдают от лишнего веса. Врач‐диетолог Елена Островская не согласилась с утверждением коллег из США, но рассказала «360», чем можно объяснить такой парадокс.
Внимание экспертов из США привлекли заявления 31% американцев о том, что регулярное выполнение физических упражнений не помогает им избавиться от лишнего веса. При этом количество людей, ведущих спортивный образ жизни, значительно вырос в стране за последнее время. Елена Островская считает, что такой глобальной проблемы как тенденция к увеличению массы тела при занятиях спортом в России не наблюдается.
Люди успокаивают себя мыслью о том, что «раз я занимаюсь спортом, значит, я могу поесть побольше».
Елена Островская
Тем не менее, диетолог добавила, спорт действительно может привести к набору веса. Это касается тех, кто занимается по собственной методике и сидит на диете, о которой вычитали в интернете. Такие пациенты могут периодически срываться и есть слишком много.
Островская также уточнила, что увеличение веса может быть связано как с ростом жировой прослойки, так и мышечной массы. Врач рекомендовала не злоупотреблять физическими нагрузками и заниматься спортом в максимально комфортных условиях.
Американские специалисты обнаружили, что ежедневное голодание в течение 16 часов является эффективным способом потери веса. Врач‐диетолог Наталья Круглова опровергла результаты исследования коллег из США и рассказала «360», чем опасна такая диета для здоровья.
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