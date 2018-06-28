Недоброе утро. Чем опасно просыпаться по будильнику?

Мелодия будильника — пожалуй, самый раздражающий звук для каждого человека. Так хочется скорей выключить его, зарыться в одеяло и поспать еще хотя бы полчаса! По словам специалистов, утренняя побудка негативно сказывается не только на настроении, но и на здоровье человека в целом. Врач-сомнолог Олег Самойлов рассказал SPB.AIF.RU, почему регулярно просыпаться по будильнику — вредно.

Не сбивайте биологические часы

Практически все люди пять раз в неделю заводят будильник, чтобы проснуться в 7 или 8 часов утра и пойти на работу. Но, оказывается, такое пробуждение плохо влияет на организм. «Во-первых, чаще всего получается так, что будильник звонит именно в глубокий период сна, когда человек менее всего настроен просыпаться и бодрствовать. Для организма это сильнейший стресс. Весь день вы будете чувствовать себя уставшим и подавленным».

По словам эксперта, сон человека делится на несколько фаз. Сначала идет «легкая» фаза, когда легче всего проснуться. За ней следует «глубокая» фаза, когда человек крепко спит и запасается энергий на длинный день. После этого снова наступает «легкий» сон, когда организм уже готовится к пробуждению. Именно тогда человек видит сны. Если будильник прозвонит в этой фазе — пробуждение будет относительно легким, и вы сможете легко настроиться на какую-либо активность. Если же раздражающий сигнал настигнет вас в «глубокой» фазе сна, то подняться с кровати будет нелегко. К тому же, это повлечет за собой нарушение вашего биологического ритма.

«Если вы легли спать поздно, например, в час или два ночи, то фаза «глубокого» сна придется как раз на 7 утра, когда большинство людей встает и начинает собираться на работу, — объясняет Самойлов. — То есть, ваш организм будет «запрограммирован» на сон, но вы, вопреки его желаниям, встаете и начинаете активную деятельность, хотя еще не успели отдохнуть после предыдущего дня. А когда организм, наконец, перестроится, все повторяется: человек поздно ложится спать, ритм снова сбивается».

Переводить будильник — вредно!

Одной из главных ошибок, которые люди совершают по утрам, Самойлов называет перевод будильника «на 5 минут». Безобидное, на первый взгляд, желание поваляться немного в постели — оборачивается большим вредом для организма. Если будильник прозвенел, когда вы находились в «легкой» фазе сна и уже сами готовились к пробуждению, а вы, вместо того чтобы встать, переводите его и снова впадаете в сладкую негу, биологические часы могут сбиться окончательно.

«Поскольку вы еще не успели выспаться, за эти 5 минут, которые вы позволили себе поспать, вы можете провалиться в более «глубокие» фазы сна, — объясняет сомнолог. — Когда будильник зазвонит после этой отсрочки, проснуться и встать будет еще тяжелее. Из-за этого снизится ваша мозговая активность, концентрация, внимание, работоспособность. Поэтому лучше вставать с кровати сразу и не лениться! 5 минут не сделают вас бодрее».

Как просыпаться правильно?

Самойлов советует постепенно перестать пользоваться будильником, полагаясь только на свои внутренние часы. Для этого необходимо выработать четкий режим дня: всегда ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, закладывая на сон около 7,5 часов. Если биологические часы вас подводят, найдите альтернативу будильнику. «Идеально, если у вас на кухне есть кофеварка или хлебопечка с функцией таймера, — говорит эксперт. — Очень важно, чтобы пробуждение было легким. Представьте себе, как приятно просыпаться от ненавязчивого запаха свежесваренного кофе или горячего ароматного хлеба!».

Резко вскакивать с кровати и начинать ежедневные утренние процедуры тоже не рекомендуется. Пусть пробуждение будет плавным. Сядьте в кровати, потянитесь, негромко включите любимую музыку и подумайте о том, что хорошего ждет вас сегодня, какие приятные эмоции и впечатления вы получите. «Если ваше утро будет проходить без стресса, то и весь последующий день доставит вам удовольствие, — уверяет врач. — Избавьте себя от лишних нервов и проблем со здоровьем, просыпайтесь правильно!».