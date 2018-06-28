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Как похудеть без фитнес зала? Правильное питание и тренировки Каневского
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Как похудеть без фитнес зала? Правильное питание и тренировки Каневского 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Тренер «Свадебного размера» о тренировках, питании и мотивации + розыгрыш книги.
26 июня в арт-кафе «Стакан» тренер программы «Свадебный размер» Эдуард Каневский представил свою первую книгу «Хватит жрать! И лениться», в которой рассказал о своём пути в спорте, тренировках в домашних условиях, правильном питании и простых лайфхаках на пути к фигуре вашей мечты. Мы выделили 5 главных правил идеального тела.
Чудес не бывает
Будьте готовы к месяцам регулярных тренировок. Путь к идеальной фигуре долог и тернист, именно поэтому не стоит верить программам похудения за две недели, которые в огромном количестве предлагаются в Сети.
Грамотное питание
Занятия спортом не потребуют от вас строгой диеты, но следить за потреблением белков, жиров и углеводов придётся. Однако если вам нужно сбросить лишние килограммы, стоит отказаться от целого ряда «вредных» продуктов (сахара, макарон, картошки, сдобы, крепкого алкоголя, пива и др.)
Разминка и заминка
Цель разминки — подготовка к дальнейшей физической работе и улучшение результатов. Но важно не забывать и о заминке. Она нужна для того, чтобы постепенно вывести организм из нагрузки и дать себе возможность отдышаться.
Кардиотренировки — на вечер, силовые — на утро
Вечерние кардио — прекрасный способ борьбы с лишним весом. Силовые тренировки, наоборот, лучше перенести на утро. Это связано с уровнем тестостерона, концентрация которого после сна возрастает.
Хватит жрать и лениться!
Для того чтобы выполнить главные правила, вынесенные в заголовок книги, вам понадобится мотивация. Отличным мотиватором для достижения высоких результатов может стать просмотр различных мотивирующих видео и фото. Смотрите на тех людей, фигура которых вам нравится, вдохновляйтесь ими до и после тренировок. И помните, что ваше тело в ваших руках.
Купить книгу.
Выиграть книгу с автографом автора в нашем паблике во «ВКонтакте».
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