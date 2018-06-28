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Строгий запрет: 8 случаев, когда нельзя заниматься сексом
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Строгий запрет: 8 случаев, когда нельзя заниматься сексом 

Карельские вести 49 минут назад
Медициной доказано положительное воздействие полноценной сексуальной жизни на здоровье партнеров. Укрепляется сердечная мышца, улучшается кровообращение. Секс благотворно влияет на взаимоотношения партнеров, психоэмоциональное состояние и иммунную систему. При регулярной половой жизни нормализуется работа многих внутренних систем организма, снижается риск воспалительных процессов и поддерживается стабильность гормональной системы. Но существует ряд ситуаций, при которых лучше отказаться от занятий любовью.
Перед сдачей анализов у акушера-гинеколога рекомендовано воздержаться от половых контактов за 2−3 дня до визита к врачу. Воздержание обусловлено необходимостью корректного забора биоматериала и получения достоверных результатов, так как наличие спермы во влагалище меняет кислотность среды, а также соотношение бактерий и вирусов.
Воздержание необходимо после хирургического лечения, проведенного акушером-гинекологом. После оперативных вмешательств остается раневая поверхность, и половые контакты почти наверняка приведут к кровотечениям и воспалительным процессам. Отказаться от секса придется в среднем на 2−3 недели.
После самопроизвольных или оперативных родов по тем же причинам необходимо половое воздержание на протяжении 3−4 недель, но в каждом конкретном случае также необходимо придерживаться рекомендаций врача.
Секс противопоказан при угрозах прерывания беременности — возникает риск кровотечения, выкидыша и преждевременных родов, в каждом конкретном случае длительность полового воздержания оговаривается с лечащим врачом.
От секса необходимо отказаться при лечении инфекций, передающихся половым путем, — партнерам необходимо полностью вылечиться и убедиться в этом путем сдачи контрольных анализов. В противном случае есть все шансы столкнуться с реинфекцией, так как риск повторного заражения инфекциями, передающимися половым путем, очень велик.
Специалисты рекомендуют отказываться от секса в менструальные дни — в период отторжения эндометрия существует высокий риск развития таких воспалительных процессов, как эндометриты и сальпингоофориты — воспаления матки и воспаления придатков матки соответственно.
Половое воздержание на протяжении 3−5 дней необходимо после установки или удаления внутриматочной спирали. ВМС вводится в обильный день менструации и удаляется на такой же день менструального цикла. Как правило, нескольких дней достаточно для прекращения кровянистых выделений.
Отказаться от секса будет мудрым решением при наличии патологических выделений, высыпаний, язвочек у полового партнера — риск заражения ИППП очень велик, а партнеру необходима срочная консультация специалиста и соответствующее лечение. Презерватив не в состоянии обеспечить защиту от ИППП на 100%, поэтому в противном случае риск заражения второго партнера крайне высок.
В порыве страсти не следует делать того, что чревато возможными сожалениями и проблемами. Аккуратное отношение к своему здоровью и соблюдение врачебных рекомендаций позволит избежать неприятностей и наслаждаться занятиями любовью.
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