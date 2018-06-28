Строгий запрет: 8 случаев, когда нельзя заниматься сексом

Медициной доказано положительное воздействие полноценной сексуальной жизни на здоровье партнеров. Укрепляется сердечная мышца, улучшается кровообращение. Секс благотворно влияет на взаимоотношения партнеров, психоэмоциональное состояние и иммунную систему. При регулярной половой жизни нормализуется работа многих внутренних систем организма, снижается риск воспалительных процессов и поддерживается стабильность гормональной системы. Но существует ряд ситуаций, при которых лучше отказаться от занятий любовью.

Перед сдачей анализов у акушера-гинеколога рекомендовано воздержаться от половых контактов за 2−3 дня до визита к врачу. Воздержание обусловлено необходимостью корректного забора биоматериала и получения достоверных результатов, так как наличие спермы во влагалище меняет кислотность среды, а также соотношение бактерий и вирусов.

Воздержание необходимо после хирургического лечения, проведенного акушером-гинекологом. После оперативных вмешательств остается раневая поверхность, и половые контакты почти наверняка приведут к кровотечениям и воспалительным процессам. Отказаться от секса придется в среднем на 2−3 недели.

После самопроизвольных или оперативных родов по тем же причинам необходимо половое воздержание на протяжении 3−4 недель, но в каждом конкретном случае также необходимо придерживаться рекомендаций врача.

Секс противопоказан при угрозах прерывания беременности — возникает риск кровотечения, выкидыша и преждевременных родов, в каждом конкретном случае длительность полового воздержания оговаривается с лечащим врачом.

От секса необходимо отказаться при лечении инфекций, передающихся половым путем, — партнерам необходимо полностью вылечиться и убедиться в этом путем сдачи контрольных анализов. В противном случае есть все шансы столкнуться с реинфекцией, так как риск повторного заражения инфекциями, передающимися половым путем, очень велик.

Специалисты рекомендуют отказываться от секса в менструальные дни — в период отторжения эндометрия существует высокий риск развития таких воспалительных процессов, как эндометриты и сальпингоофориты — воспаления матки и воспаления придатков матки соответственно.

Половое воздержание на протяжении 3−5 дней необходимо после установки или удаления внутриматочной спирали. ВМС вводится в обильный день менструации и удаляется на такой же день менструального цикла. Как правило, нескольких дней достаточно для прекращения кровянистых выделений.

Отказаться от секса будет мудрым решением при наличии патологических выделений, высыпаний, язвочек у полового партнера — риск заражения ИППП очень велик, а партнеру необходима срочная консультация специалиста и соответствующее лечение. Презерватив не в состоянии обеспечить защиту от ИППП на 100%, поэтому в противном случае риск заражения второго партнера крайне высок.

В порыве страсти не следует делать того, что чревато возможными сожалениями и проблемами. Аккуратное отношение к своему здоровью и соблюдение врачебных рекомендаций позволит избежать неприятностей и наслаждаться занятиями любовью.

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