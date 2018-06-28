Советует косметолог: 10 правил ухода за кожей на пляже

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук) рассказала, можно ли пользоваться СС-кремом на пляже, чем заменить термальную воду и почему нужно обязательно брать с собой антисептические салфетки.

Правило №1: не наносите тональную основу

Летом усиливается потоотделение и секреция сальных желез. Кожное сало, смешиваясь с пылью, грязью и ороговевшими частицами, закупоривает поры: образовываются черные точки и воспалительные элементы. Не «мучайте» кожу тональными средствами. Пигмент еще сильнее забивает поры. Лучше возьмите на пляж влажные салфетки с антисептическим эффектом и периодически протирайте лицо, не забывая после этого обновить средство с SPF.

Если без основы совсем никак, отдайте предпочтение СС или BB-крему с УФ-фактором и пометкой «некомедогенно» (в них меньше красящего пигмента). Но не забывайте, что их тоже нужно периодически обновлять, полностью смывая средство. О лучших BB— и CC-кремах на лето мы писали здесь.

Правило №2: отдавайте предпочтение средствам, способным удерживать влагу

Под действием солнечных лучей влага активно испаряется в поверхности кожи. Чтобы избежать обезвоживания, ищите в составе уходовых средств с SPF увлажняющие компоненты: гиалуроновую кислоту, глицерин, витамин Е.

Правило №3: наносите термальную воду только в тени

Термальную воду можно наносить и на очищенное лицо, и на макияж — визажисты даже советуют это делать, чтобы придать ему стойкость. Она содержит большое количество минералов, микро— и макроэлементов, полезных для кожи, и обладает хорошими увлажняющими свойствами. Наносить термальную воду можно без ограничений.

Правило №4: не наносите крем для тела на лицо

У крема для лица и тела разные текстуры — последний может быть слишком плотным и тяжелым. Выбирайте средство защиты, предварительно рассчитав необходимый уровень SPF (о том, как это сделать, можно прочитать тут).

Правило №5: перед выходом на пляж выпейте стакан воды и сделайте увлажняющую маску

На курортах риск заработать обезвоживание достаточно велик. Увлажнять кожу нужно не только снаружи. Перед выходом на пляж выпейте стакан воды, нанесите на 10-15 минут любую увлажняющую маску и только после этого идите загорать.

Правило №6: пользуйтесь кремом после загара

После загара обязательно очистите кожу и нанесите на нее специальное средство — поможет успокоить кожу. Ищите в составе экстракт ромашки, алоэ, пептиды. Если крема под рукой не оказалось, можно воспользоваться пантенолом.

Правило №7: не используйте отбеливающие средства для лица на пляже

Их лучше оставить дома и забыть до осени. Как правило, в состав таких кремов входит ретинол, кислоты и другие фотосенсабилизаторы, повышающие чувствительность кожи к УФ-лучам.

Правило №8: смывайте соль с лица и тела

Купание в морской воде отлично действует на кожу, улучшая тонус и упругость. Но после этого лучше сходить в душ. Задерживаясь на коже, кристаллы соли могут вызвать раздражение, зуд и покраснение. Другие факты о морской воде можно найти здесь.

Правило №9: берите с собой на пляж крем для рук Даже если в обычной жизни этот пункт ухода у вас отсутствует. Кожа рук, так же, как и лица, быстро теряет влагу и нуждается в увлажнении. Не забывайте о стопах! От постоянного контакта с мелкими камнями и песком кожа грубеет. Делайте скраб, используйте щетку и наносите восстанавливающий крем (опять же, можно заменить пантенолом).

Правило №10: каждый раз после купания обновляйте крем с SPF Водостойкой косметики с SPF-фактором нет! Если на упаковке есть пометка из серии «устойчив к механическому воздействию и влаги» (под механическим воздействием подразумеваются частицы песка), знайте: это все уловки маркетологов, которые грешат своей фантазией. Тут логика проста: если крем не удаляется водой, тогда чем? В продаже нет средств для смывки солнцезащитного лосьона.