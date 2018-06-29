Почему возникают высыпания на коже в виде красных пятен

Самый большой орган у человека — это кожа. И так получается, что она ко всему прочему реагирует на все внутренние заболевания человека. Поэтому на ней периодически высыпают гнойники, появляются разноцветные пятна. Высыпания на коже в виде красных пятен с зудом у взрослых свидетельствуют о том, что в организме человека образовались патологические изменения.

В современной медицине кожные изменения связываются с болезнью человека. Поэтому при появлении необъяснимой кожной пигментации следует всегда обращаться к участковому терапевту или к дерматологу. Они определят происхождение пятен и назначат компетентное лечение.

Пятна — это маникулы, они располагаются на уровне поверхности кожи. Врачи классифицируют пигментацию кожи по появляющемуся цвету. Красные поверхностные пятна называются розеолами.

Но есть еще и глубокие маникулы красной пигментации, которые появляются из-за подкожного кровоизлияния. Они характеризуются разными размерами, и разными причинами появления.

yandex_ad_1 Красная пигментация разделяется по размеру:

экхимозы, появляющиеся из-за внутреннего кровоизлияния и занимающие площадь больше 1 см;

гематомы, образующиеся от большого скопления крови;

петехии, мелкие кровоизлияния.

Не все кожные высыпания красными пятнами сопровождаются у взрослых людей зудом. Это зависит от их этиологии и характера протекания заболевания.

Типы высыпаний красного цвета у взрослых

Все поверхностные кожные поражения обычно являются сопутствующим симптомом других патологий. Но и настоящих болезней кожи существует немало.

Это инфекционные поражения кожи:

Красный плоский лишай. Узелковые образования вперемешку с сыпью красного оттенка расположены небольшими группками, создающими на теле одну линию, похожую на гирлянды. Лишай обычно располагается на половых органах, по всему туловищу, на внутренней стороне бедер. Сыпь сильно чешется.

Розовый лишай. Начало болезни заметно на груди, на спине, где образуется красно-розовое пятно овальной формы, в центре него сразу же появляется шелушащаяся зона. Позже по всему туловищу высыпают в симметричном порядке располагающиеся волдыри с пятнами. Высыпания на кожных покровах сильно зудят.

Руброфития известна как грибковое поражение кожи на ступнях, между пальцами ног. Покраснение появляется в форме кожной эрозии с шелушением и появлением ороговевших частичек кожи. Быстро распространяется по ступне и пальцам, поражает всю кожу ноги. Сильно чешется, особенно, если не обрабатывать ноги, редко их мыть, не менять носки.

Опоясывающий лишай. Это заболевание характеризуется красными высыпаниями на пояснице, затылке, плечах. Сыпь появляется одновременно на животе, на груди. Она выглядит как болезненные прозрачные пузырьки, по ½ см диаметром. Кроме того, из-за этой сыпи теряется кожная чувствительность на соседних зонах. Пузырьки сохнут, вместо них появляются рубцы и гиперемия. Покрасневшие места чешутся, зудят, места расчесов оставляют глубокие, долго заживающие раны.

Эпидермофития в паховой зоне. Поражаются паховые складки. Покраснение носит инфекционное грибковое происхождение, проявляется круглыми красными пятнами небольшого размера. С развитием и размножением грибка пятна объединяются в общий очаг с краями фестончатого вида. Поражение кожи сопровождается умеренным неприятным зудом.

Сифилис. Покраснение кожи пятнами проявляется на вторичном этапе болезни. Пятна разные по форме, размеру, располагаются по всему телу. Высыпания не несут с собой болезненных или зудящих ощущений, сами проходят. На вторичном этапе болезни в симметричном порядке проявляются пятна разных красных оттенков. В течение 2-х месяцев они самостоятельно исчезают, даже если не было проведено лечение. Потом пятнистые высыпания проявляются снова. Обычные зоны для локализации пятен — пах, предплечья и плечи, ягодицы.

yandex_ad_2 Но существует кожная гиперемия, не связанная с развитием в организме пациента какой-то инфекции. Высыпания зудящими красными пятнами на коже у взрослых может иметь неинфекционное происхождение.

Неинфекционное кожное поражение:

Красная волчанка. Системное аутоиммунное заболевание ревматологического характера. Гиперемия затрагивает открытые участки — зону декольте, шею, лицо, ушные раковины. Больше всего поражаются щеки и нос. Пораженные участки краснеют, отекают, постепенно разрастаются по площади, покрываются серыми чешуйками.

Крапивница. Кожа покрывается круглыми зудящими волдырями, которые увеличиваются и сливаются в один большой участок поражения. Пятна разного размера, с бледной каймой по краям.

Опрелость. Вид дерматита механической этиологии, образуется на фоне сильного выделения пота под мышками, в паховой зоне, под грудью. Пораженные места отекают, краснеют. Кожа приобретает эрозийное поражение. Опрелости сопровождают зудящие ощущения.

Лекарственная токсидермия. Образуется на фоне аллергии или передозировки лекарства. На местах гиперемии образуются более яркие пятна разной формы. Кожа зудит, чешется. Часто наблюдается симметричная локализация пятен. После исключения воздействия раздражителя пятна постепенно исчезают.

Аллергическое поражение кожи. Под действием раздражителя кожа поражается участками гиперемии с сильным жжением. После исключения воздействия аллергена пятна и зуд исчезают. Аллергические высыпания на коже спровоцированы действием определенного агента, красные пятна чешутся, и даже взрослые не справляются с зудом.

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Лечение зудящих высыпаний на коже медикаментами

Лекарственная терапия зависит от этиологии болезни. Современная фармакология предлагает обширный ассортимент медикаментозных препаратов, эффективно воздействующих на кожные проявления любого происхождения. Выбирать лекарство должен врач узкой специализации — дерматолог, инфекционист.

Врачи, прежде всего, определяют причину патологических изменений на коже, проводят обследование, уточняют диагноз. При обнаружении причины высыпания на коже у взрослых специалист назначает лечение, направленное на исчезновение красных пятен и зуда.

Дерматиты бактериальной этиологии, причиной которых становятся стафилококк, стрептококк, лечатся сильно действующими антибиотиками, макролидами. Назначается Азитромицин приемом 1 раз в день, 3 дня подряд. Прописывается Цефтриаксон в инъекциях, колется курсами по назначению врача. Кожные поражения обрабатываются Фукорцином или Бриллиантовой зеленью. Обработка проводится до полного исчезновения гиперемии и зуда.

Аллергическое поражение кожи лечится антигистаминными препаратами с противоаллергическим действием. Они избавляют от зуда, местной отечности и гиперемии.

Рекомендуется принимать таблетированные формы препаратов:

Диазолин;

Супрастин;

Кларитин;

Тавегил;

Зодак.

Все лекарства принимаются или по назначению врача, или в строгом соответствии с инструкциями по применению. Тяжелое течение аллергии требует дополнительного назначения гормональных мазей. Преднизолон или Гидрокортизон в форме мазей следует наносить на места гиперемии кожи 2 раза в день, в течение недели.

Инфекционное вирусное поражение кожи не требует специфического лечения. Для облегчения зуда можно наносить на кожу Бело-Дерм, Акри-Дерм. Врачи назначают принимать иммуномодуляторы, витамины, чтобы избежать осложнений и привести пациента к быстрому выздоровлению.

Потница требует коррекции процессов потоотделения. Гиперемия лечится Цинковой мазью, которая снимает зуд, отеки. Надо следить за гигиеной тела, носить хлопчатобумажную одежду, использовать детские гипоаллергенные присыпки.

Грибковые поражения кожи и лишаи требуют применения специального антимикозного лечения. Эффективными противогрибковыми препаратами считаются Тербинафин и Экзодерил. Их следует наносить на места поражения кожи 2 раза в день. Достаточно 2-х недель лечения, чтобы избавиться от грибкового заболевания. Болезненные ощущения можно снимать однократным приемом Ацетаминофена или Ибупрофена, но эти препараты не лечат основного заболевания, являются только обезболивающими средствами.

Лечение зудящей сыпи народными методами

Народные целители предлагают рецепты для избавления от кожных повреждений при:

аллергии;

потнице;

бактериальных инфекциях, спровоцированных условно патогенными микроорганизмами.

Красные зудящие пятна на коже лечатся отварами трав, имеющих противовоспалительное и подсушивающее свойства. Это такие лекарственные растения, как ромашка, череда, спорыш, календула, кора и листья смородины.

Отвары готовятся просто: 1 ст. л. высушенной травы на 1 стакан кипящей воды; затем 20 минут подержать отвар на водяной бане. Когда отвар остынет, его надо процедить и использовать полученную жидкость для смачивания пораженной кожи, для примочек.

Используется внутренний прием снадобий из лекарственных трав. Готовятся чаи, настои. Аптечную ромашку залить 200 мл кипящей воды. Посуду накрыть, тепло укутать, дать остыть в естественном состоянии. Затем процедить и пить по 3-4 ст. л. 4 раза в день.

Подсушивают высыпания на коже средства из свежего сока чистотела или алоэ. Надо измельчить растения в керамической посуде, кашицу отжать, полученный сок развести с чистой водой в пропорции 1:1. Эту жидкость наносить на пораженную кожу.