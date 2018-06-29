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Накачать пресс к отпуску — инструкция от Шакиры
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Накачать пресс к отпуску — инструкция от Шакиры 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Как часто нужно тренироваться, какие упражнения будут наиболее эффективными, что нужно есть до тренировки и почему важно высыпаться — 6 советов для плоского живота от звездного тренера Анны Кайзер.
Совет №1 — знать меру
Когда время «поджимает», мы все бросаемся в зал, стараясь выжать из каждой тренировки максимум. Но наш организм не адаптирован к таким нагрузкам (особенно если вы — не частый гость в фитнес-центре). Анна советует тренироваться два раза в день — утром и вечером по 30 минут. После нескольких недель можно увеличить продолжительность тренировки до часа. «После 16:00 наш метаболизм естественным образом замедляется. Вторая тренировка встряхивает обмен веществ и помогает организму активно сжигать калории до конца дня», — советует тренер.
Совет № 2 — тренироваться регулярно
«Выполнить упражнения просто, но самое сложное — делать их регулярно, находить время и перебарывать лень. Шакира выкладывается на все 150 процентов», — рассказывает Анна о тренировках певицы. О том, почему во всех тренировках важна система рассказала нам Анастасия Постригай (подробнее почитать об этом можно здесь).
Совет №3 — разнообразьте упражнения
Анна признается, что Шакира любит танцевать: «Это помогает ей оставаться стройной. Интенсивный танец сжигает даже больше калорий, чем непрерывный бег».
Совет №4 — внимательно следить за питанием
Анна рекомендует не тренироваться на голодный желудок и обязательно есть до тренировки (как минимум за 1,5 часа). Она предлагает съесть два яйца, сваренных вкрутую, салат из киноа и овощей и зеленый сок — эти продукты легко усваиваются и не вызывают чувства тяжести (тренироваться нужно с удовольствием).
Совет №5 — не жертвовать сном ради тренировки
Именно здоровый сон отвечает за правильное функционирование организма (о том как бороться с бессонницей мы рассказывали здесь). Отсутствие сна провоцирует чувство голода и задерживает воду в организме — лучше тренироваться меньше, но регулярно высыпаться.
Совет №6 — внимательно следить за пульсом
Нормальный ритм для сжигания жира — 115 ударов в минуту. Даже во время силовых упражнений пульс должен учащаться — только так вы сможете сжигать жир.
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