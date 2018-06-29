Гейнеры. Плюсы и минусы

Спортивное питание представляет собой целое ответвление науки о спорте. Данный фактор оказывает значительное влияние на процесс тренинга и на получаемые результаты. Многие люди считают, что спортивное питание несет вред здоровью, однако это не всегда так. Чтобы избежать последствий стоит покупать продукт проверенных брендов, не пытаясь сэкономить на функционале организма.

Силовые тренировки требуют энергии, углеводов и белков в количествах, которые не всегда удается получить с пищей. Проблему решают гейнеры.

Данный тип спортпита удобен в использовании, позволяет без усилий считать калории и давать необходимую организму энергию даже во время тренировки.

Состав

Производитель спортпита способен добавить привлекательности товару, приписав в составе минералы, микроэлементы и так далее, однако ключевую роль в гейнерах играют углеводы. Продукт должен закрывать возникающее после тренинга углеводное окно и восстанавливать запас гликогена.

Чтобы не попасться на одну из хитростей, применяемых производителем, стоит знать, что упоминание мальтодекстрина в описании продукта уже является плохим знаком. Несмотря на то, что это сложный углевод, он ведет себя подобно сахару и расщепляется сразу без необходимого медленного периода всасывания.

Гейнеры делятся на быстрые и медленные. Первые приспособлены к употреблению до и после занятия, вторые — перед сном и в дни отдыха, если вы не склонны к полноте. Также их делят на высококалорийные и с высоким содержанием белков.

Правила приема продукта

Часто гейнеры заменяют полноценный прием пищи в спортивной диете, ведь не каждый может есть пять-шесть раз в день, в силу физиологических особенностей или недостатка времени, зато выпить коктейль — без проблем.

Прием может осуществляться за полтора часа до начала тренинга. В таком случае спортсмен будет подготовлен, готов к большим числу подходов и длительности занятия. Однако данный подход не способствует сжиганию прослойки жира, а даже наоборот, повышает шанс ее наращивания.

Из этого исходит следующий способ. Спортсмены часто употребляют гейнеры после тренировки. Энергия к тому времени потрачена, а спортпит способствует быстрому восстановлению сил организма.

Противопоказания

Однозначно употребление гейнеров запрещено людям с сахарным диабетом или аллергией на продукт. Чтобы узнать о проблемах заранее, перед покупкой проконсультируйтесь с специалистом и сходите в поликлинику.

Проблемы возникнут у людей с заболеваниями поджелудочной железы. Соблюдайте осторожность при потреблении большого количества углеводов — это серьезная нагрузка и риск.

Люди, обладающие склонностью к полноте, должны учитывать свое телосложение. Прием гейнеров способен помочь нарастить не только мышечную массу, но и жировую прослойку.

Состав данного типа спортпита включает в себя сухое молоко, что негативно скажется на людях не переносящих лактозу.

Пользуясь приведенной информацией постараемся дать перечень плюсов и минусов приема гейнеров.

Преимущества

Высокая скорость набора мышечной массы.

Увеличение силовых показателей за счет изменений энергетического баланса.

Быстрое восстановление в промежутках между тренировками.

В составе гейнера есть также правильные жиры. Они носят название среднецепочечных триглицеридов, и необходимы организму для быстрого набора мышечной массы.

Гейнеры олицетворяют удобство применения, их несложно носить с собой, их можно пить в подходящее индивидуально для спортсмена время суток, и при этом снабжать организм нужным количеством калорий.

Максимальный эффект в совокупности с креатином. Креатин приносит результат в лучшей степени при употреблении вместе с белками и углеводами. Используя обе добавки, вы быстрее достигнете качественной мышечной массы при минимальной жировой прослойке.

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Недостатки

Возможность набрать жировую массу людьми, склонными к полноте.

Присутствие вкусовых добавок и красителей, засоряющих организм ненужными веществами.

Какой гейнер выбрать?

Покупайте гейнеры, в зависимости от веса и степени физических нагрузок. Содержание белка в данном типе спортпита колеблется от 10 до 40%.

Для эффективного похудения и сжигания жировой прослойки подойдет гейнер с низким содержанием углеводов ввиду малой калорийности. Они не провоцируют набор лишнего веса.

При дистрофии мышц и недостаточном весе, наоборот, покупайте гейнеры с высоким содержанием углеводов. Правильно подобранный гейнер способен обеспечить ваш организм энергией, необходимой для усиленных тренировок.

Смотря на состав гейнера, обратите внимание на гликемический индекс. Чем ниже данный параметр, тем лучше продукт. Низкий гликемический индекс подразумевает, что в гейнере содержатся сложные углеводы, приводящие к большей результативности занятий.

Вывод

Прием гейнеров является подспорьем для спортсмена в вопросе набора мышечной массы и силовых показателей. Употрелять данный вид спортпита разрешается в любом возрасте, независимо от пола. Гейнеры— натуральный продукт, не содержащий химии (в случае хорошего бренда).

Перед покупкой и употреблением проконсультируйтесь с тренером, врачом, чтобы избежать негативных последствий, взвесьте все положительные и отрицательные стороны. Прием спортпита — выбор каждого, если здоровье позволяет, а душа требует, то гейнеры — ваш выбор, если опасения все еще не покинули вашу голову, то не стоит терзать себя. Прогрессия вполне возможна и без сторонней помощи в виде препаратов и пищевых добавок, в случае правильной диеты и системы тренировок.

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