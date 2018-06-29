Сыпь на запястье: причины, диагностика и лечение

Фото: U. S. Dermatology PartnersСыпь на запястье: причины, диагностика и лечениеСыпь на запястье может возникать в результате инфекции, генетических факторов или контакта с веществом, которое вызывает раздражение или аллергическую реакцию.

Причины и симптомы

В зависимости от причины, сыпь на запястье может иметь широкий спектр симптомов. Зачастую можно определить причину сыпи на основе ее определенных симптомов.

Сыпь обычно имеет следующие характеристики:

красная;

зудящая;

болезненная;

воспаленная;

с образованием пузырьков;

пятнистая.

Общие причины сыпи на запястье включают:

Аллергическая реакция

Когда внешние вещества или материалы являются причиной аллергической реакции кожи, это называется аллергическим контактным дерматитом. Аллергическая реакция вызывает раздражение кожи и появление красновато-розовых пузырей, которые обычно появляются в течение 2-3 дней после контакта кожи с аллергеном.

Одной из наиболее распространенных причин аллергического контактного дерматита является никель.

Другие распространенные триггеры контактного дерматита включают:

моющие средства и мыло;

ядовитый плющ или ядовитый дуб;

ланолин, который встречается во многих косметических средствах;

формальдегид, который встречается во многих тканях, особенно в водонепроницаемой одежде;

латекс, из которого изготавливают воздушные шары и резиновые перчатки.

Экзема

Экзема, также называемая атопическим дерматитом, приводит к раздражению кожи. Экзема вызывает особые пятна на сухой, красной, потрескавшейся коже, которая иногда может набухать или кровоточить. Это состояние кожи может влиять на любую часть тела, но чаще встречается в складках кожи. При экземе зачастую появляется сильная сыпь на запястьях и лодыжках, особенно у детей, и обычные методы лечения неэффективны на этих участках.

Реакция на лекарственные препараты

Человек с аллергией на лекарственные средства может заметить появление на теле зудящей, розовой или красной сыпи после приема препаратов. Высыпания после приема лекарственных средств могут как правило проявляться только на одной части тела, руке или запястье. Аллергические реакции могут вызывать пенициллин и другие антибиотики, сульфатные препараты.

Лишай Красный Плоский

Лишай Красный Плоский (Lichen Planus) — это общее неконтагиозное аутоиммунное заболевание. Это состояние в первую очередь поражает кожу, но оно также может распространяться на ногти, кожу головы и слизистую рта. Лишай может развиваться где угодно на теле, включая запястья, поясницу и стопы. Заболевание приводит к появлению небольших прыщиков на коже, обычно красновато-фиолетовых, блестящих и твердых на ощупь. На бугорках могут быть маленькие белые линии.

Чесотка

Чесотка является заразным заболеванием, которое возникает, когда клещи Sarcoptes scabiei проникают в кожу, вызывая очень зудящую сыпь. Чесоточная сыпь состоит из мелких розоватых бугорков. Сыпь чаще встречается в складках кожи, например, между пальцами, вокруг запястий, а также локтями и коленями.

После заражения чесоткой, симптомы могут появиться через 2-6 недель после заражения. Симптомы появляются намного быстрее, если у человека уже была чесотка.

Вирусная или бактериальная инфекция

Многие инфекции могут вызвать сыпь на запястье. В некоторых случаях сыпь исчезает, когда инфекция проходит. Однако, если лихорадка сопровождается сыпью, существует вероятность того, что инфекция может быть серьезной и человек должен обратиться к врачу.

Пятнистая лихорадка скалистых гор Пятнистая лихорадка, или бразильский сыпной тиф — это инфекционное заболевание, которое происходит от укусов клещей. Это заболевание проявляется пятнистой или точечной сыпью в любом месте тела, включая руки и запястья. Сыпь может появляться через 2-4 дня после того, как у человека развивается лихорадка. Другие симптомы включают головную боль, тошноту, боль в мышцах и потерю аппетита. Без лечения пятнистая лихорадка скалистых гор может вызвать серьезные осложнения со здоровьем и быстро перерасти в опасную для жизни болезнь.

Диагностика

Чтобы определить причину сыпи на запястье, врач проведет подробное физическое обследование. Доктор может использовать тестирование на участки кожи и биопсию кожи для выявления аллергии или других состояний кожи, которые могут вызывать сыпь, также проведет анализ крови для проверки на наличие аллергии или инфекционных заболеваний.

Лечение

Хотя симптомы для разных типов сыпи могут быть очень похожими, лечение будет зависеть от того, что вызывает конкретную вспышку. Например, если у человека аллергия на никель и формируется сыпь на запястье после ношения нового браслета в течение нескольких дней, лучше всего прекратить носить этот браслет. Аналогично, людям, у которых развивается сыпь после приема нового препарата, возможно, придется прекратить принимать этот препарат, но только под руководством врача. Когда сыпь является частью аллергической реакции, люди могут принимать антигистаминные препараты, чтобы уменьшить покраснение, зуд и боль. Если сыпь распространяется на другие части тела или возникают тревожные симптомы, такие как лихорадка, необходимо обратиться к врачу для более полного обследования. Врач может назначить:

антигистаминные препараты;

кортикостероидные мази и лосьоны для кожи;

мази с антибиотиком;

кортикостероиды;

фототерапию ультрафиолетовым светом;

биологическую или другую терапию с применением иммунодепрессантов.

Антибиотик доксициклин рекомендуется для лечения пятнистой лихорадки, и больной должен начать принимать его как можно скорее.