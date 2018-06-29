Вред и польза жиросжигателей

В данной статье мы раскроем, где таится правда о жиросжигателях. Мнение о них делит спортсменов на два лагеря. Одни говорят, что препарат эффективен, другие — наоборот. Чтобы понять истинное положение вещей, мы поочередно рассмотрим оба мнения и начнем с причин, по которым действенность препарата подвергается сомнениям.

Сколько существует спорт и новички в нем, столько и будут существовать люди, желающие получить фигуру своей мечты по мановению волшебной палочки или с помощью не менее волшебной таблетки. Они забывают, что просто так ничего не бывает. В качестве очередного подтверждения этой истины и выступают жиросжигатели.

Типы препаратов, способ воздействия и последствия употребления

Препараты данного типа не способны значительно воздействовать на жировую прослойку, так как ключевым элементом в их составе является кофеин.

Жиросжигатели делятся на следующие типы:

Диуретики. Выводят из организма воду, активизирует работу кишечника. Провоцирует ряд осложнений вроде диареи, обезвоживания, потливости.

Термогеники. Характеризуются повышением температуры тела и, в некотором роде, ускорением обмена веществ.

Подавители аппетита. По заявлениям притупляют желание есть, однако доказательств тому, что в данном случае не имеет место эффект плацебо нет.

Жиросжигающие компоненты.

Несмотря на громкость рекламных слоганов, ни один из вышеописанных типов препарата не избавит человека от жира без сопутствующих тренировок и диеты, впрочем, многие продавцы и не отрицают данного факта.

По этой и не только причине они и называются «добавками». Эффект предназначенных для жиросжигания препаратов длится лишь во время приема (курса) и по многочисленным отзывам не дает значительного результата. Добавки также не стоит применять беспрерывно свыше одного месяцы, так как по окончании данного срока организм успевает «привыкнуть» к препарату и снижает и без того невысокую результативность в разы. Вторая «подлянка» заключается в том, что конец курса ознаменуется стремительным возвратом немалой части сожженного жира.

Стоит обратить внимание на то, что к биологически активным добавкам, коими являются жиросжигатели, не выдвигаются требования к качеству, другими словами на производителе продукта не лежит ответственности за эффективность спортивного жиросжигателя.

Некоторый эффект присутствует, и профессиональные атлеты применяют и жиросжигатели, однако не стоит забывать, что в высшей лиге даже мизерный перевес имеет значение. Не надо идти по стопам профи, для них это работа, сопряженная с проблемами со здоровьем. Стоит ли ради незначительного эффекта тратить деньги и подвергать организм риску? И так ли он страшен? Попробуем разобраться в приведенных вопросах.

Как правильно принимать жиросжигатели?

Перед началом приема жиросжигателей следует учесть ряд противопоказаний и побочных эффектов жиросжигателей. Риск развития негативных последствий возрастает пропорционально дозировке, так что не стоит превышать указанную в инструкции дозу с целью ускорить процесс похудения. Строго противопоказан препарат людям страдающим хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы или печени. Сказанное имеет отношение как к мужчинам, так и к представительницам прекрасного пола.

Если вы решили использовать в своих тренировках жиросжигатели, то не ведитесь на дешевизну и сомнительные предложения новичков спортивного рынка. Берите только продукт проверенных брендов. Экономия на здоровье выйдет боком и принесет траты на устранение последствий, которые перекроют изначально полученную выгоду.

Принимать препараты следует утром или перед тренировкой, воздействие продукта на центральную нервную систему помешает сну.

Обязательно делайте перерывы между курсами, не допустите развития привыкания и снижения эффективности препарата, а также нагрузки на печень, почки и сердечнососудистую систему.

Следуйте указанной в инструкции дозировки, ее превышение не приведет к увеличению результативности и вызовет негативные последствия, включая возникновение аллергических реакций на препарат, что раз и навсегда перечеркнет возможность им пользоваться.

Обратите внимание на тот факт, что применение препаратов провоцирует потливость, потерю организмом жидкости и, как следствие, обезвоживание, если не повысить количество потребляемой жидкости до 2-2,5 литров.

Следует применять в комплексе с витаминами и минералами, в противном случае возникает риск подорвать здоровье.

Таким образом, даже если исходить из того, что жиросжигатели результативны, не стоит надеяться на простоту решения, ведь без физических нагрузок и диеты эффект не проявится.

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Вывод

Результативность жиросжигателей до сих пор вызывает споры в рядах спортивных врачей и спортсменов. Одни считают препарат единственным вариантом избавления от жира на определенной стадии. Их теория заключается в том, что организм не дает сбросить некоторый запас жировой прослойки естественным путем, и без фармакологии не обойтись. Другие же стараются обличить первых и считают жиросжигатели лишь вредной для здоровья тратой денег и чудовищной махинацией недобросовестных продавцов. Доподлинно неизвестно, какая из групп права. Несмотря на это, прием препаратов, дополняющий тренинг, право каждого и исключительно индивидуальный вопрос. В любом случае, перед тем, как сделать выбор, необходимо тщательно взвесить все положительные и отрицательные стороны употребления жиросжигателей.

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