Странности, которые происходят во время сна

Ложась спать, мы мечтаем выспаться и проснуться отдохнувшими. Но наше тело, похоже, предполагает кое-что другое. Что же происходит с организмом, пока мы спим?

1. Во время сна нередко сексуальное возбуждение. Это происходит потому, что кровь насыщается кислородом.

2. Несмотря на то, что в постели мы мало двигаемся, в организме продолжаются внутренние процессы, которые требуют энергетических затрат. В среднем за час сна человек обычного телосложения сжигает 60-70 калорий.

3. Спустя 60-90 минут после засыпания наступает фаза активного сна. В ней глаза двигаются очень быстро, хотя тело по-прежнему остаётся расслабленным.

4. Во время сна активно продуцируется гормон роста. Он способствует не только росту, но и обновлению клеток, восстановлению организма и заживлению ран.

5. У некоторых людей наблюдается «синдром взрывающейся головы». Он довольно редок, но всё же может случиться. Страдающие этим синдромом говорят, что по ночам слышат громкие взрывы, и чувствуют, будто голова взрывается, а наутро просыпаются с ощущением тревоги.

6. Гипнагогическое подергивание испытывал каждый человек. Внезапное ощущение падения настигает человека в тот момент, когда он уже почти заснул.