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Странности, которые происходят во время сна
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Странности, которые происходят во время сна 

Рамблер 2 часа назад
Ложась спать, мы мечтаем выспаться и проснуться отдохнувшими. Но наше тело, похоже, предполагает кое-что другое. Что же происходит с организмом, пока мы спим?
1. Во время сна нередко сексуальное возбуждение. Это происходит потому, что кровь насыщается кислородом.
2. Несмотря на то, что в постели мы мало двигаемся, в организме продолжаются внутренние процессы, которые требуют энергетических затрат. В среднем за час сна человек обычного телосложения сжигает 60-70 калорий.
3. Спустя 60-90 минут после засыпания наступает фаза активного сна. В ней глаза двигаются очень быстро, хотя тело по-прежнему остаётся расслабленным.
4. Во время сна активно продуцируется гормон роста. Он способствует не только росту, но и обновлению клеток, восстановлению организма и заживлению ран.
5. У некоторых людей наблюдается «синдром взрывающейся головы». Он довольно редок, но всё же может случиться. Страдающие этим синдромом говорят, что по ночам слышат громкие взрывы, и чувствуют, будто голова взрывается, а наутро просыпаются с ощущением тревоги.
6. Гипнагогическое подергивание испытывал каждый человек. Внезапное ощущение падения настигает человека в тот момент, когда он уже почти заснул.
Женский форум
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