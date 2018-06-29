Как найти «волшебные» точки на теле

Показаны «волшебные» точки на теле

Наверняка вы знаете, что на теле человека есть точки, воздействие на которые способно снять боль, ускорить засыпание, облегчить состояние при плохом самочувствии. Найдите эти точки у себя и справляться с недомоганиями станет проще. Не забывайте о том, что если вы ощущаете дискомфорт, то воздействие на точку надо прекратить.

1. Справиться с головной болью поможет точка на руке. Она находится на пересечении косточек между большим и указательным пальцем руки. Если у вас разболелась голова, то массируйте точку 30-40 секунд, через некоторое время повторите. Головная боль должна утихнуть.

2. Если вас измучила бессонница, то массируйте точку, которая находится ровно посередине стопы. Несильно надавливайте на неё 30 секунд, потом отпустите и повторите. Скорее всего, уже очень скоро вас потянет на сон.

3. На подушечке среднего пальца руки располагается точка тела. Массаж этой точки поможет, если вы замёрзли или встревожены. Несильно нажимайте на эту точку, чтобы согреться, или массируйте её в ситуациях, которые вас нервируют. Воздействие на неё поможет вам прийти в себя.