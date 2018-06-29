7 признаков того, что вы беременны — и сами еще не знаете об этом

Тест на беременность может уверенно демонстрировать одну полоску, менструальный цикл тоже продолжать работать, а беременность уже наступила. Есть ли возможность узнать об этом как можно раньше? Мы собрали 7 очень точных, подтвержденных врачами и наукой, ранних признаков беременности — на всякий случай их стоит знать каждойУ вас часто «сводит» ноги

В течение первого триместра беременности женщина может испытывать судороги в ногах: по мнению врачей, это связано с тем, что в организме изменился способ обработки кальция. Теперь большая его часть, которую вы получаете с пищей, идет на развитие костей, зубов и других органов вашего будущего ребенка. Ну, а ваши кости становятся более слабыми — отсюда и судороги. Ваша грудь стала очень чувствительной

Грудь стала очень чувствительной и даже болезненной? Увеличилась в размере, а соски потемнели? Все это может быть верным признаком наступившей беременности и зачастую проявляется даже раньше задержек месячных. Вы постоянно хотите спать

Беременность вызывает в организме настоящую гормональную бурю и одним из ее последствий может стать сильнейшая утомляемость. Существенное повышение гормонов эстрогена и прогестерона заставляет постоянно хотеть спать, уставать и утомляться. Вас все время мутит

Ранний токсикоз может проявляться не только утром: в течение первого триместра беременности женщины могут чувствовать тошноту в течение всего дня. Как отмечают врачи, ранний токсикоз у беременных обычно развивается в течение шестой недели после последних месячных. Вам хочется странного

Во время беременности почти все женщины отмечают изменение вкусовых предпочтений: на продукты, некогда любимые, теперь и смотреть невозможно, а те, что раньше вызывали в лучшем случае недоумение, теперь хочется есть килограммами. Если вы заметили за собой что-то подобное, запишитесь к гинекологу — особенно если одновременно с изменением вкуса вы вдруг стали более чувствительный к запахам. У вас часто меняется настроение

Тот же гормональный коктейль из прогестерона и эстрогена, который заставлял вас чувствовать себя постоянно уставшей, влияет на ваше настроение — и, как правило, не в лучшую сторону. Вы становитесь более раздражительной, эмоционально неустойчивой и сама не знаете, чего от себя ожидать. Конечно, это может быть реакцией на стресс или усталость — а может быть и беременностью. Вы стали чаще ходить в туалет

На ранних сроках беременности женщина часто испытывают потребность в мочеиспускании. Связано это с тем, что приток крови к почкам увеличивается и они начинают работать активнее. Кроме того, матка, увеличиваясь в размере, оказывает давление на мочевой пузырь — и заставляет вас бежать в дамскую комнату снова и снова.