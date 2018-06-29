Лайфхак: как сохранить кожу матовой летом

Солнце светит, птицы поют, зеленеют листья на деревьях, блестит гладь речек и озер… И лицо тоже блестит, ведь лето в самом разгаре. И если в холодное время года макияж стойко держался до вечера, то теперь предательски стекает уже через несколько часов. Но не ждать же зимы?

Бессмысленно требовать от кожи, чтобы она вырабатывала меньше жира. Да и погодные условия сейчас экстремальные: под солнцем не только лицо потеет сильнее. И очевидно, что происходит это не просто так, ведь у всех процессов в организме есть смысл. Так же и с кожным жиром. Cальные железы обеспечивают смягчение, увлажнение и защиту верхнего слоя эпидермиса, себум помогает роговому слою удерживать влагу, образуя защитную мантию. То есть избавляться от него полностью нерационально. А вот сократить выработку и убрать лишний блеск не возбраняется, так и общий вид станет более ухоженным. Чтобы матировать без вреда лицо, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Начните с грамотного очищения

Для жительниц мегаполиса ежедневное умывание утром и вечером так же естественно, как чистка зубов. И в этом нет ничего удивительного. Подумайте сами, если на слой оставшихся на коже загрязнений нанести крем, он не принесет никакой пользы, зато поры забьет почти наверняка. Однако не переусердствуйте: слишком частое очищение смывает естественную жировую смазку.

Умываться лучше всего водой комнатной температуры — так, чтобы руки ее почти не чувствовали. Она не провоцирует ни сужения, ни расширения сосудов, не вызывает шелушения. От контрастных умываний рекомендуется вовсе отказаться. Наша кожа тонкая и хрупкая, так что благое начинание может обернуться куперозом.

Очищающее средство выбирайте в зависимости от типа кожи. Обладательницам нормальной проще всего: ведь в магазинах представлено огромное количество подходящих продуктов. Это может быть молочко или лосьон для снятия макияжа, гель-пенка или крем-пенка… Чтобы не пересушить кожу, ищите в составе аллантоин, который обладает смягчающим и увлажняющим действием и стимулирует обновление клеток. Средства с растительными маслами и молочными протеинами также помогут избежать обезвоживания. Девушкам с сухой кожей подойдет нежная пенка без мыла и этилового спирта. Витамины, гиалуроновая кислота и прочие полезные компоненты в очищающих средствах при этом не слишком нужны, ведь через несколько секунд вы их смоете. А вот успокаивающие добавки вроде бисаболола приветствуются.

Если у вас жирная или проблемная кожа, очищение вообще выходит на первый план. Важно качественно смыть лишний себум, чтобы сократить количество воспалений. Средство в этом случае должно удалять бактерии и загрязнения, не снижая естественный уровень увлажненности. Однако при использовании агрессивных продуктов жирная кожа может стать пересушенной, поэтому не применяйте косметику, содержащую эвкалипт, ментол и мяту — они отличаются именно этим. Если вы предпочитаете средства на основе спирта, выбирайте те, в которых его концентрация не более тридцати процентов, иначе снизится качество гидролипидной мантии. Лучше использовать продукты не с этиловым спиртом, а с цетиловым: он увлажняет. Агрессивные кислоты вроде салициловой или гликолевой способны повредить кожу, а вот липо-гидроксикислота безобидна, ведь только для нее доказан антиоксидантный эффект.

Добавьте в уход маски

Конечно, моментального результата они не дадут, но помогут регулировать деятельность сальных желез. А значит, те будут вырабатывать меньше себума. Самое известное матирующее средство — белая глина, которую можно купить в любой аптеке. Разведите водой пару столовых ложек глины и добавьте каплю эфирного масла чайного дерева. Делайте такую маску один-два раза в неделю. Она отлично очищает и стягивает поры, вытягивает токсины и борется с жирным блеском. Также используйте грязевые маски, но не пытайтесь как следует очистить лицо, нанося несколько масок одну за другой. Лучше пользоваться одним средством раз в неделю в течение месяца, а потом переходить на другое.

Не забывайте про пилинги и скрабы

Скрабы применяйте не чаще раза в неделю. Выбирайте средства кремовой текстуры и следите, чтобы гранулы были идеально круглыми. Имейте в виду, что натуральные компоненты вроде косточек абрикоса физически невозможно подробить так, чтобы у них не было острых царапающих углов, поэтому их лучше избегать. С энзимными пилингами будьте осторожны. В их основе ферменты, и если их концентрация окажется высокой, то возможно раздражение. Впрочем, при небольших количествах подобные продукты предпочтительнее скрабов, так как действуют довольно мягко.

Купите хороший матирующий крем

Пользуйтесь им каждый день перед нанесением макияжа — и про жирный блеск сможете забыть. Причем ежедневное применение такого крема совершенно не повредит коже. Как правило, матирующие средства дают эффект до четырех-шести часов. В обычный рабочий день этого вполне достаточно, но, если вечером вам нужно отправиться на встречу, можно заново нанести крем, разумеется, на очищенную кожу. Летом подобные продукты становятся просто палочкой-выручалочкой, особенно если вы купили идеально подходящее средство. Чтобы выбрать в магазине именно такое, обращайте внимание на текстуру. Это может быть эмульсия, гель или флюид: они лучше всего подходят для кожи с жирным блеском, быстро впитываются и не дают ощущения липкости. Протестируйте его при покупке: чтобы увидеть, как работает продукт, нанесите его на лоб или на крылья носа. На руке, где мы чаще всего проверяем кремы, намного меньше сальных желез. Зато на ней можно оценить совместимость средства с вашим тональным кремом, ведь важно, чтобы тон не скатывался. И не забывайте, что в составе практически всех матирующих кремов содержатся компоненты, уменьшающие выработку кожного сала. Самым эффективным является цинк. Он не только контролирует избыточное выделение себума, но и обладает противовоспалительным эффектом. Также в эти средства входят кислоты. Они регулируют работу желез и отшелушивают омертвевшие клетки, сужают поры и борются с черными точками. А чтобы избежать пересушивания, на ночь всегда используйте увлажняющий крем. Либо наносите средство не на все лицо, а лишь на те участки, где чаще всего появляется блеск. Кроме того, косметика с матирующим эффектом не только регулирует выделение сала, но и впитывает его избыток, подобно пудре. Так действуют, к примеру, кукурузный крахмал или минерал перлит. А чтобы не переусердствовать в борьбе за матовую кожу, избегайте в составе продуктов высоких концентраций кислот и спирта. Иначе есть риск повредить защитный барьер. Еще два опасных компонента — это тальк и минеральные масла. Они способны закупоривать поры и провоцировать образование камедонов.

Подберите правильную косметику

Любой косметолог придет в ужас, сообщи вы ему, что делаете летом основательный макияж. А вы — от перспективы показаться на улице вовсе без косметики. Поэтому, чтобы прекрасно выглядеть и не наносить при этом вреда коже, просто чуть облегчите привычный make-up. Сначала нанесите на лицо дневной крем с очень легкой текстурой или сыворотку. Спрятать маленькие прыщики или круги под глазами помогут корректоры. Можете воспользоваться рассыпчатой минеральной пудрой (в ее состав практически наверняка не входят спирты, отдушки и прочая «химия»). А вот о тональном креме забудьте. Он смешается с потом и создаст идеальный инкубатор для бактерий. Если нужно выровнять цвет лица, а кожа у вас еще не успела обзавестись бронзовым оттенком, лучше возьмите автозагар. И привлеките внимание к глазам. Водостойкую тушь для ресниц и карандаш для бровей использовать не возбраняется. Как и бальзам или блеск для губ. Чтобы макияж не «поплыл», в конце сбрызните лицо фиксирующим спреем. В жаркую погоду это просто незаменимое средство.

Положите в сумочку матирующие салфетки

Достаточно несколько раз аккуратно промокнуть ими лицо, чтобы кожа снова стала свежей. Причем салфетки куда лучше привычной пудры, ведь они именно впитывают себум, а не маскируют его. Пудру же вообще стоит оставить дома и пользоваться не прилагающимся к ней спонжем, а исключительно одноразовыми ватными дисками, чтобы не наносить на лицо бактерии.

Как видите, все рекомендации элементарные. Но стоит начать им следовать, и уже через несколько дней вы заметите приятные изменения: лицо станет не жирно поблескивать, а светиться изнутри.