Названа средняя продолжительность выкидыша

Статистика показывает, что каждая четвертая беременность заканчивается выкидышем. Гинекологи из Америки рассказали о том, как долго длится это неприятное событие. Каждая женщина переносит выкидыш по-разному. Именно поэтому многим хотелось бы знать, какова продолжительность этого процесса, чтобы заранее подготовиться к нему психически и физически. Выкидышем называют непреднамеренное прекращение беременности на сроке до 20-й недели. По статистике, с ним сталкивается до 8-20% женщин. Прерывание беременности после этого срока наблюдается крайне редко. К примеру, выкидыш на сроке с 13-й по 20-ю недели происходит всего лишь в 1— 5% случаев. Каждая женщина сталкивается с выкидышем по-разному. Стадия беременности влияет на его продолжительность, а также на тот период, который потребуется для восстановления здоровья. Выкидыш может сопровождаться физиологическими и эмоциональными симптомами. К числу первых относятся кровотечения, спазмы в желудке, ощущение пустоты матки или гормональные изменения. К эмоциональным симптомам чаще всего относят период скорби. Как правило, он занимает несколько недель, после чего смягчается. Каждая беременность является уникальной, поэтому строго рассчитанную продолжительность выкидыша назвать нельзя. Иногда опытный врач может оценить, как долго будут продолжаться кровотечения, спазмы и другие симптомы, в зависимости от типа выкидыша, гестационного периода и других временных расчётов. Чем на более ранней стадии беременности произошел выкидыш, тем меньше его продолжительность. Чаще всего она составляет несколько дней. На поздней стадии беременности женщины могут сталкиваться с кровотечениями в течение более длительного периода. Впрочем, иногда на поздних стадиях выкидыш не проявляет себя вообще никакими симптомами, и женщина узнаёт о нём только во время ультразвукового исследования. Женскому организму требуется приблизительно месяц для того, чтобы полностью восстановиться после прекращения беременности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)