Ещё
Названа средняя продолжительность выкидыша
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа средняя продолжительность выкидыша 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Статистика показывает, что каждая четвертая беременность заканчивается выкидышем. Гинекологи из Америки рассказали о том, как долго длится это неприятное событие. Каждая женщина переносит выкидыш по-разному. Именно поэтому многим хотелось бы знать, какова продолжительность этого процесса, чтобы заранее подготовиться к нему психически и физически. Выкидышем называют непреднамеренное прекращение беременности на сроке до 20-й недели. По статистике, с ним сталкивается до 8-20% женщин. Прерывание беременности после этого срока наблюдается крайне редко. К примеру, выкидыш на сроке с 13-й по 20-ю недели происходит всего лишь в 1— 5% случаев. Каждая женщина сталкивается с выкидышем по-разному. Стадия беременности влияет на его продолжительность, а также на тот период, который потребуется для восстановления здоровья. Выкидыш может сопровождаться физиологическими и эмоциональными симптомами. К числу первых относятся кровотечения, спазмы в желудке, ощущение пустоты матки или гормональные изменения. К эмоциональным симптомам чаще всего относят период скорби. Как правило, он занимает несколько недель, после чего смягчается. Каждая беременность является уникальной, поэтому строго рассчитанную продолжительность выкидыша назвать нельзя. Иногда опытный врач может оценить, как долго будут продолжаться кровотечения, спазмы и другие симптомы, в зависимости от типа выкидыша, гестационного периода и других временных расчётов. Чем на более ранней стадии беременности произошел выкидыш, тем меньше его продолжительность. Чаще всего она составляет несколько дней. На поздней стадии беременности женщины могут сталкиваться с кровотечениями в течение более длительного периода. Впрочем, иногда на поздних стадиях выкидыш не проявляет себя вообще никакими симптомами, и женщина узнаёт о нём только во время ультразвукового исследования. Женскому организму требуется приблизительно месяц для того, чтобы полностью восстановиться после прекращения беременности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
6 неизвестных свойств арбуза, которые изменят ваше здоровье 4 страшных проблемы кожи, которые появляются из-за стресса Антипригарное покрытие грозит человеку опухолями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Зачем китайцы покупают жен-рабынь5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе15
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение