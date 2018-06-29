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Польза голодания для похудения опровергнута
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Польза голодания для похудения опровергнута 

МедикФорум 30 минут назад
Фото: МедикФорум
На днях американские специалисты опубликовали в научной прессе данные эксперимента, говорящие о том, что ежедневное голодание в течение 16 часов является действенным способом потери веса. Но с тем, что такой метод работает, согласны не все диетологи. Программа похудения 16:8 была разработана учеными из Университета штата Иллинойс. Согласно ее правилам, с шести вечера до десяти утра тучные испытуемые могли только пить воду или некалорийные напитки. С десяти утра до шести вечера им разрешалось есть фактически все и не считать калории. В результате у людей не только снизился вес, но и нормализовались показатели давления. Российский врач?диетолог Наталья Круглова прокомментировала итоги этого эксперимента. Специалист констатировала:16-часовое голодания действительно может способствовать похудению. Тем не менее, подобный метод коррекции фигуры и массы тела эксперт назвала опасным для здоровья.
«Подобные интервалы между потреблением пищи могут навредить пищеварительной системе. Длительный отказ от еды может снизить скорость обмена веществ. Результаты, которых можно добиться с помощью такой формы питания, будут краткосрочными», — поделилась мнением диетолог.
По словам Натальи Кругловой, за три часа до сна нужно обязательно ужинать, — и тем, кто хочет похудеть, следует придерживаться данного принципа особенно старательно. Для страдающих от ожирения важна регулярность приемов пищи во избежание замедления метаболических процессов, подчеркнула врач. Ранее МедикФорум писал о том, что врачами было скептически оценено свойство кофе укреплять сердце и мозг — по словам специалистов, это верно далеко не для всех людей.
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