Менструация у дочки: как научить ее снижать болезненность?

СодержаниеБоль при месячных у девочки-подростка: это нормально?Как пережить критические дни безболезненно? Советы для подростковЙога при болезненных месячных: как можно помочь?

Вот уже четвертый год подряд 21 июня мы отмечаем необычный и непривычный для нас праздник — Всемирный День Йоги. Почему именно в этот день? Потому что 21 июня — день особый, это самый длинный день в году в Северном полушарии. Почему современный человек обращается к йоге? Для того чтобы достичь гармонии в себе и с окружающим миром. Генеральная ассамблея ООН учредила этот праздник для того, чтобы популяризовать древнюю практику среди населения и почтить ее сторонников.

MedAboutMe тоже не остался в стороне от праздника. Сегодня мы хотим поговорить о том, как занятия йогой могут помочь в решении такой распространенной проблемы, как болезненность менструального цикла у подростков.

Боль при месячных у девочки-подростка: это нормально?

Мы привыкли считать, что любая боль — это признак неблагополучия в организме. Это сигнал о том, что необходимо сначала найти причину боли, а затем, в зависимости от этого, подбирать лечение. Очень многие женщины испытывают болезненность внизу живота во время критических дней. Боль бывает разной интенсивности, но в любом случае она очень утомляет. Кроме того, испытывать ее приходиться каждый месяц. Любая боль при менструации у женщин должна быть причиной обращения к врачу. Необходимо выяснить, нет ли серьезных заболеваний, вызывающих столь неприятные ощущения. И уже исходя от этого подбирать способы облегчения той самой болезненности.

А как же обстоят дела у девочек-подростков, у которых, казалось бы, неоткуда взяться гинекологическим заболеваниям? С чем связана столь частая болезненность месячных в подростковом возрасте?

Комментарий экспертаСкибина Арина Константиновна, врач акушер-гинеколог

Болезненные менструации — она из самых частых жалоб, с которой подростки обращаются на прием к гинекологу. Причем нередко именно эта проблема становится причиной самого первого визита подростка к женскому врачу. И хорошо, если они приходят, обследуются, получают ответы на волнующие вопросы, узнают много нового о своем организме и обо всех изменениях, происходящих в нем. А сколько же девочек-подростков просто терпят боль во время месячных, лечатся сомнительными средствами по советам подруг и даже мам! Кстати, именно мама должна быть первоисточником всей правдивой информации о менструациях. Если же мама не уверена в своих знаниях или не знает, как их правильно преподнести своей взрослеющей дочери, то стоит сходить с дочкой на прием к гинекологу.

Итак, вернемся к болезненным месячным у подростков. Боль бывает очень часто и чаще всего она не связана ни с какими серьезными проблемами. Дело в физиологических процессах, происходящих в подростковом организме. Более выраженная болевая реакция обусловлена повышенной выработкой простагландинов в организме подростка.

Но иногда боль при месячных обусловлена конкретными заболеваниями и состояниями. К ним относятся инфекционно-воспалительные болезни органов малого таза, некоторые эндокринологические заболевания, пороки развития половых органов и некоторые другие более редкие причины. Задача девочки-подростка при болезненных месячных — обратиться к врачу, а задача врача — выяснить, чем обусловлены болезненные месячные.

Кстати, есть очень простой тест, который поможет понять, связана боль с физиологическими причинами или нет. Проводится он следующим образом: за день до предполагаемых месячных и в первый день менструации стоит принять разовую дозу ибупрофена. Если на этом фоне месячные пройдут безболезненно, или боль будет не такая сильная, то с большой долей вероятности можно сказать, что неприятные ощущения при менструации не связаны с серьезными проблемами, а обусловлены именно физиологическими перестройками. Если же ибупрофен не поможет, то необходимо будет тщательно поискать причину боли при месячных.

Как пережить критические дни безболезненно? Советы для подростков

Как же можно справиться с болезненными менструациями, если врач выяснил, что боль не связана с заболеваниями? Неужели просто терпеть или всегда пить лекарства?

Есть разные способы, которые помогают пережить поистине критические дни, не испытывая сильных страданий. Лучше всего, если этим «приемчикам» девочку научит мама. Что же это за секреты?

Соблюдать диету во время менструации: не есть (или ограничить) те продукты, которые вызывают брожение в кишечнике и вздутие живота — бобовые, грибы, капуста, хлебобулочные изделия, газировка, цельное молоко, лук и другие. Употреблять продукты, богатыми витаминами группы В, Е, кальцием и магнием (орехи, зелень, сыр, авокадо, каши, растительные масла и другие). Не поднимать тяжести и снизить максимально физические нагрузки. Можно сделать легкий массаж живота по часовой стрелочке и аналогичный массаж нижней части спины, что позволяет снизить давление в брюшной полости. Если есть возможность прилечь в течение дня, то стоит принять позу эмбриона, которая расслабляет тело. Можно сделать несколько приседаний, которые уменьшают болезненность внизу живота. Йога при болезненных месячных: как можно помочь?

Как можно помочь себе справиться с неприятными ощущениями при месячных, обратившись к древним практикам? На самом деле, есть целый комплекс асан, которые существенно помогают снизить интенсивность боли и успокоить нервную систему. Однако их не рекомендуется делать в первые-вторые сутки от начала менструации. Ниже мы познакомимся с некоторыми простыми асанами, которые могут освоить и легко запомнить даже те, кто никогда не занимался йогой.

Поза героя

Встать на колени, немного раздвинуть стопы в стороны и сесть между голенями, спину и голову нужно держать прямо. Затем нужно руки плавно опустить на колени, а потом поднять их над головой и немного потянуться назад. Через 5-6 секунд нужно опустить руки плавно на колени, сделать пару глубоких вдохов и выдохов и снова повторить вытяжение. Достаточно сделать упражнение 2-3 раза.

Поза героя в положении лежа

Сначала нужно сесть в позу героя, а затем отклониться назад и достать ладонями пол. У кого-то получится опереться на локти и даже лечь на спину. Если лечь не удается, то можно подложить под спину продолговатую подушку или одеяло, свернутое в виде валика. В такой асане стоит находиться от 3 до 5 минут. Выходить из асаны нужно постепенно, принимая первоначальную позу героя.

Поза героя в положении лицом вниз

Встать на колени, соединив голени вместе, и опуститься на пятки, бедра при этом стоит чуть развести в стороны. Затем нужно потянуться телом вперед и положить лоб на пол, руки вытянуть вперед и положить на пол ладонями вниз. Если не удается достать лбом пол, то стоит подложить под лоб небольшую подушечку. Продолжительность асаны 2-5 минут.

Поза связанного угла лежа

Эта поза очень эффективна для снятия интенсивных болезненных ощущений в животе. Заранее стоит приготовить одеяло, сложенное валиком. Нужно сесть на пол перед валиком, согнуть ноги в коленях и затем развести их в стороны, оставив соединенными подошвы. Затем нужно лечь на спину так, чтобы валик располагался вдоль позвоночника. Под голову подложить подушечку. Затем нужно раскинуть руки в стороны и расслабиться. Находиться в такой асане нужно не менее 3 минут.

В заключение мы бы еще раз хотели подчеркнуть важность обращения к врачу-гинекологу, если у девочки-подростка менструации проходят болезненно. Именно врач поможет разобраться в причинах боли и дать ценные советы, как пережить период взросления максимально комфортно.

Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай насколько ценно для тебя твое здоровье.

Использованы фотоматериалы Shutterstock