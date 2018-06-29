3 совета, которые помогут повысить вашу сексуальную выносливость

Как повысить сексуальную выносливость?

Согласитесь, что в Сети можно найти множество советов, которые помогут сделать вашу ночь незабываемой. Впрочем, достаточно знать и использовать несколько хитростей, чтобы превратить занятие любовью в настоящий марафон.

Регулярные физические упражнения. Так, на первый взгляд, кажется, что обычная утренняя зарядка, бег и занятия спортом никак не влияют на вашу выносливость, но это не совсем так. На самом деле, все это — простые и надежные способы, которые не навредят вашему здоровью, а только увеличат ваши силы в постели.

Упражнения Кегеля. Это упражнение тренирует мышцы, которые используются для остановки мочеиспускания. Для того, чтобы «тренировать» их, просто попытайтесь прервать процесс мочеиспускания. Поговаривают, что много голливудских звезд используют эту тренировку.

Специальные презервативы. Есть определенный тип контрацепции, который может притуплять ощущения у партнеров. Это позволит достичь пика удовольствия за небольшой промежуток времени. Попробуйте представить себе нечто абсолютно удаленное от секса тогда, когда вы будете чувствовать, что приближается «финал».