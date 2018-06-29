Видели ночь: как оперативно вернуть себя к жизни после вечеринки

Смыть косметику

Самое сложное, вернувшись домой, — снять макияж. Но, как бы лениво ни было, сделать это нужно обязательно. В противном случае уставшая, сухая и воспаленная кожа после пробуждения вам гарантирована.

Если знаете, что после вечеринки вам обычно не хватает сил добраться до умывальника, положите упаковку влажных салфеток для снятия макияжа на прикроватную тумбочку. С ними умыться можно даже лежа на подушке. В идеале косметику лучше смыть специальным средством с водой, промокнуть лицо полотенцем и сбрызнуть кожу термальной водой, нанеся привычное уходовое средство.

Открытое окно

Прежде чем лечь в кровать, оставь окно приоткрытым. Во-первых, это избавит комнату от неприятного запаха с утра (ну вы поняли), а во-вторых, свежий воздух поможет лучше выспаться. Кроме того, прохлада в комнате не даст образоваться лишним отекам на лице.

Высокая подушка

Если напитков ночью было много, отеков в любом случае не избежать, но их можно уменьшить. Главное правило — не спать на животе и постараться, чтобы голова была чуть выше тела. Так жидкость наоборот будет оттекать от лица. Вместо одной подушки, смело ложитесь на две.

Душ с массажной щеткой

Проснуться и взбодриться поможет контрастный душ. Если вы не любите такие радикальные процедуры, можно обойтись только горячим душем. Кровь побежит по сосудам быстрее, выводя токсины и приводя организм в чувство. Используйте при этом массажную щетку, чтобы усилить эффект. Особое внимание уделите ногам, если всю ночь пришлось танцевать.

Чистые волосы

От вечеринок страдает не только кожа, но и волосы особенно, если пришлось делать укладку и использовать лак. Такие средства, как правило, сильно сушат волосы. Табачный и искусственный дым забивает волосы не только неприятными запахами, но и смолами. Поэтому после вечеринки лучше помыть волосы и сделать увлажняющую маску и не прибегать к сухим шампуням.

Холодные патчи

Патчи должны быть в SOS-косметичке любой тусовщицы. Всего 10-15 минут под глазами, и можно распрощаться с мешками и синяками. Эффект усилится, если заранее положить патчи в холодильник. Вместо них можно использовать кубики льда с огуречным соком.

Лимфодренажный массаж

Еще один способ избавиться от излишка жидкости вокруг глаз — сделать массаж. Закройте глаза, плотно прижмите подушечки указательного, среднего и безымянного пальцев к нижним векам и вообразите, что пишете глазными яблоками алфавит. Это обеспечит приток крови к коже, улучшит лимфодренаж и снимет усталость с глаз.

Маска с витамином С и гиалуроновой кислотой

Реанимировать кожу помогут увлажняющие маски на основе витамина С и гиалуроновой кислоты. Первый освежит цвет лица и придаст коже тонус. Гиалуроновая кислота поможет удержать влагу и сделать кожу более упругой и отдохнувшей. Такую маску лучше купить заранее и положить на тумбочку к салфеткам для снятия макияжа.

Вода вместо кофе

Несмотря на большое желание заварить с утра чашку кофе, от этого напитка лучше отказаться. Обезвоживание организма после него станет еще сильнее. Предпочтение лучше отдать обычной воде. Она выведет токсины и наполнит кожу необходимой влагой. В воду можно добавить лимон и мяту. Они помогут взбодриться и избавиться от похмельной тошноты.

Нет яркому макияжу на утро

Главная бьюти-ошибка на утро после вечеринки — закрашивать последствия бурной ночи ярким макияжем. Темные густые тени и плотный тон с контурингом сделают лицо более уставшим, а недостатки — заметнее. Лучше использовать легкие ВВ— и СС-кремы с эффектом сияющей кожи. Свежести лицу придадут и неяркие розовые румяна. Взгляд будет более открытым, если подкрутить и подкрасить ресницы.