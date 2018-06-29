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Врачи лечили американку от ожирения. В итоге удалили огромную кисту яичника
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Врачи лечили американку от ожирения. В итоге удалили огромную кисту яичника 

360tv.ru 1 час назад
Кейла Ран из американского штата Алабама долгое время страдала от необъяснимых проблем с желудком, болей и увеличения веса. Врачи дружно советовали ей сесть на диету. Однако вес женщины только увеличивался не смотря на все старания. После года напрасных попыток похудеть Кейла снова пошла в больницу. При тщательном осмотре доктора обнаружили на ее яичнике кисту весом в 23 килограмма. Об этом сообщил The Daily Mail.
Девушка рассказала, что всегда очень огорчалась, когда незнакомцы предполагали, что она беременна. «Я действительно выглядела так, как будто я беременна на девятом месяце. Как-то мы пошли ужинать, и кто-то спросил, правда, что у меня близнецы?» — поделилась она своими переживаниями.
Ее мать забила тревогу, когда боль в животе стала невыносимой и отвезла ее на экстренное лечение в госпиталь имени Джексона. Там диагностировали доброкачественное образование — кисту яичника.
Масса удаленной опухоли равнялась весу шести младенцев.
После операции девушка призвала всех, кто узнает о ее истории, «слушать свое тело». Она сказала, что всегда подозревала, что с ней что-то не так, но упорно не шла на обследование.
Краснодарские хирурги удалили пациенту доброкачественную опухоль желудка с помощью миниинвазивной операции. Ранее удаление подобных опухолей удавалось только в более доступном слизистом слое.
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