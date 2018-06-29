Секрет идеальной фигуры при помощи super sculpt

Что такое super sculpt и какое оборудование используется?

Что это такое — super sculpt аэробика в фитнесе? Это комплекс силовых нагрузок, для которых необходим определённый уровень физической подготовки. Тренировки подходят для женщин и мужчин. Такой вид спорта тренирует все группы мышц, совершенствует фигуру.

Выделяют отдельную группу оборудования с дополнительными нагрузками:

Гантели.

Штанга-пампа.

Бодибары.

Гантели используются не слишком тяжёлые — не больше 10 килограмм. При этом учитывается физическая подготовка человека. Для super sculpt тренировки применяется специальный вид гантелей, которые имеют груз из каучука. Это позволяет уберечь человека от травм во время занятий.

Также используются штанги-пампы. На вид это обыкновенная штанга с весом от 2 до 20 килограммов. Такой элемент используется при интенсивных движениях.

Бодибары — палки с весом до пяти килограмм, которые предназначены для силовых нагрузок. По внешнему виду — это полая стальная труба в основе из пластика. Применяется с специальным грузом или отдельно. Помогают развивать мышцы спины, выполняя упражнение «прямой хват». С бодибарами приседают для тренировки задней и передней поверхности бедра и ягодиц.

Выделяют дополнительное оборудование для тренировок:

Гимнастический коврик. Такой же, как и для йоги. Возможно заменить обыкновенной туристической пенкой.

Степ-платформа. Используется для отдельных упражнений.

Упругие снаряды и экспандеры.

Для занятий необходимо позаботиться о наличии специальной удобной обуви и спортивной формы.

Преимущества и ход тренировок

В среднем, занятие длится час. Выделяют 3 основных этапа:

Разминка, силовая нагрузка, которая подготавливает мышцы к тренировке.

Основная часть, с применением гантелей, штанг, бодибаров и утяжелителей. Могут использоваться различные снаряды.

Завершение — занятия для расслабления, растяжка.

Тренировки super sculpt, в последнее время, стали достаточно популярными среди женщин. И это не удивительно. Такие занятия улучшают форму ног, ягодиц и живота. Существует 4 класса нагрузок:

Upper Body — задействована только верхняя часть тела.

ABT — тренируются мышцы ягодиц и пресса.

TUT — задействованы ноги.

Body Sculpt — тренировка всего тела.

Классы возможно чередовать или применять по-отдельности для улучшения определённой зоны тела.

Блок похожие статьи

Такая система тренировок довольно популярна на сегодняшний день, так как позволяет регулировать нагрузку на протяжении занятия даже при сильной эффективности. Поэтому в этой программе заинтересована и мужская часть человечества. Во время занятий просматриваются super sculpt видео для правильного выполнения упражнений.

Тренировка задействует все мышцы груди, рук, ягодиц и спины. Поэтому тело станет подтянутым и привлекательным. Жировые отложения быстро уходят, так как во время занятий сочетаются силовые и аэробные нагрузки. При этом улучшается пластика и осанка. Многие считают, что использование super sculpt — это лучший способ похудеть.

Главное преимущество — занятия помогут не только сделать фигуру стройной, но и укрепить мышцы. При этом программа выполняет оздоровительную функцию: обмен веществ становится быстрее, поднимается иммунитет, сердце и сосуды приходят в норму, и тренировка вызывает только положительные эмоции.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Когда лучше тренироваться, чтобы достичь идеальной фигуры?

Объем бицепса у мужчин: норма и рекомендации по увеличению

Как развивать дыхательную систему в домашних условиях?