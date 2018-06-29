Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок

СодержаниеСмертельная диета: история Миган ХэффордКак защитить печень от повреждений и оставаться здоровым

Диетологи по всему миру не устают напоминать своим клиентам о том, что экспресс-диеты, ограничивающие рацион с целью получить результат максимально быстро, небезопасны для здоровья. А мы не устаем рассказывать об этом вам, потому что ситуация, на самом деле, серьезнее, чем может показаться.

Есть несколько основных проблем, связанных с ограничительным питанием. Первая — вес, который вернется быстрее, чем вы от него избавились, поскольку метаболическая функция организма окажется нарушена. Вторая — риск компульсивного переедания, связанный с системой запретов и увеличивающий вероятность развития расстройств пищевого поведения. Третья — нарушение психической стабильности за счет недостатка витаминов и минералов (отсюда же плохое настроение, низкий уровень энергии, потеря интереса к вещам, которые когда-то вызывали удовольствие). И, наконец, самое главное — накопление в организме аммиака под воздействием метаболических стрессоров.

Смертельная диета: история Миган Хэффорд

О правильном питании сегодня говорят так много, что может показаться, будто его значение преувеличено. Но в действительности умеренность в питании, на основе которой и строятся ПП-диеты, а также умеренность в спорте, который тоже может навредить, если вы не будете осторожны — ключ к здоровью и отличному самочувствию.

Практика показывает, что даже очевидно полезного белка в меню, если поступательно лишать организм углеводов и жиров, может быть слишком много. Вспомним историю 25-летней австралийской фитнес-модели Миган Хэффорд (Meegan Hefford), которая умерла летом 2017 года из-за осложнений, связанных с высоким содержанием белка в рационе и редким генетическим расстройством, лишившим организм способности расщеплять и перерабатывать белок в тех количествах, в каких он поступал в ее организм.

Нарушение цикла мочевины, или очищения организма от аммиака, — именно так называется генетическое заболевание, препятствующее выводу аммиака из кровотока, с которым сталкивается 1 из 8000 человек. Но даже если все показатели здоровья в норме, важно не совершить ошибку, которую сделала Хэффорд. Потому что аммиак — это в любом случае опасный токсин, который, накапливаясь в организме, отравляет его изнутри.

В критических ситуациях, как это произошло с Миган, он может достигать мозга, вызывая необратимые повреждения и смерть. Но даже в самых легких случаях это приводит к быстрой утомляемости, замедленному восстановлению после физических нагрузок, снижению мышечной массы, раздражительности и нарушению сна.

Как защитить печень от повреждений и оставаться здоровым

Известно, что аммиак образуется в наших телах в процессе жизнедеятельности. Но его количество в большинстве случаев не переходит опасную границу, потому что за этим «следит» печень, избавляя организм от токсинов и других ненужных ему веществ. Строгие диеты — точно так же, как регулярное потребление жирной пищи и/или алкоголя — приводят к нарушению работы печени и, как следствие, постепенному накоплению аммиака в крови.

При физических нагрузках, особенно если вы проводите в зале 24 часа 7 дней в неделю в попытках подготовить тело к лету, аммиак в крови также может повышаться. Добавим к этому и бесконтрольный прием фитнес-препаратов и добавок, содержащих аминокислоты и белки, чем часто сопровождаются самостоятельные тренировки с целью «побыстрее набрать массу».

При этом доказано, что повышенный аммиак снижает выносливость во время тренировок, и замедляет процесс восстановления между занятиями.

К счастью, негативных последствий, связанных с накоплением аммиака, можно избежать. Для этого необходимо, во-первых, следить за здоровьем печени, а во-вторых, уделять внимание сбалансированности рациона и умеренности нагрузок, идет речь о тренировках в зале или утренней пробежке вокруг дома. Но если два последних пункта — полностью в ваших руках, то с решением первой проблемы способен помочь препарат, снижающий уровень аммиака в крови и улучшающий функцию печени.

Гепа-Мерц — оригинальный немецкий гепатопротектор-детоксикант, отвечающий европейским стандартам качества и призванный наладить работу печени, вывести токсичный аммиак в крови и улучшить обмен веществ. В числе активных компонентов: естественные для организма аминокислоты L-орнитин и L-аспартат, оказывающие комплексное действие на все системы организма (избавление от токсинов, восстановление энергии клеток печени и «включение» ее работы, уменьшение чувства усталости, , улучшение белкового обмена и качества сна).

В отличие от других гепатопротекторов, Гепа-Мерц показывает первые результаты уже через 10 дней приема, а курс длится всего месяц. При этом препарат входит в официальные стандарты лечения печени и рекомендован Научным обществом гастроэнтерологов России.

Необходимо понимать, что заболевания печени сложно выявить на ранних стадиях. Они протекают бессимптомно, так что вы можете даже не подозревать, что уже какое-то время орган не справляется с выведением из организма токсинов так эффективно, как это требуется. Пройдите онлайн-диагностику за 40 секунд, чтобы убедиться, что с вашей печенью все в порядке. Или, напротив, чтобы понять, что ей нужна помощь и полное обследование у специалиста.

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