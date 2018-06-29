Откажитесь от газировки. Вещи, которые не следует делать в самолете

То, что на земле не вызывает дискомфорта или же кажется нормальным явлением, в воздухе способно стать причиной стрессовой ситуации непосредственно для организма. Чтобы пережить перелет без ущерба для здоровья, следует придерживаться следующих правил.

По причине резкого перепада давления при взлете и посадке может наблюдаться заложенность ушей, от которой многие пробуют избавиться заткнув их. Однако свести к минимуму дискомфорт можно посредством глотательных движений, «продувания» ушей, метода Вальсальвы и если просто если открывать и закрывать рот.

Контактные линзы

Сами по себе они, как известно, сушат глаза, а если добавить сюда сухой воздух, наблюдаемый на борту, это лишь усугубляет проблему. Если в самолете нужно будет провести продолжительный период времени, лучше заранее подготовить очки, корректирующие зрение. Глазные капли могут пригодиться даже людям, которые не имеют проблем со здоровьем глаз.

Нагрузка на уши во время взлета/посадки может спровоцировать проблемы с дыхательными путями, если нос был заложен. При простуде на борт самолета следует подниматься, закапав перед этим сосудосужающие капли, а также не забывать сделать это перед посадкой. При гайморитах и синусите возможность перелета следует обсудить с лечащим врачом.

Газировка

По причине перепадов давления у пассажиров может возникать повышенное газообразование. Это неприятное последствие перелета усугубляют газированные напитки, которые лучше заменить обычной водой, а также для минимизации симптома следует отказаться от других продуктов, способных усиливать метеоризм.

Движение

Циркуляция крови непосредственно на период перелета несколько замедляется, а по причине сидячего положения кровь способна скапливаться в ногах. Подобное положение чревато возникновением у человека тромбов. Дабы избежать проблем, следует периодически вставать и прогуливаться по салону, выбирать для перелета свободную одежду и не забывать снимать обувь, а также периодически делать разминку для ног.

Алкоголь

Спиртные напитки усиливают симптомы обезвоживания, что в совокупности с сухим воздухом в салоне может усугубить проблему. Также алкоголь препятствует нормальному насыщению крови кислородом, что может сопровождаться сонливостью в паре с вялостью.

Чистота

Далеко не после каждого рейса салон самолета дезинфицируют, поэтому после прошлых пассажиров на местах могут остаться миллионы бактерий. Некоторые люди не оставляют после себя порядок, более того, могут забыть в кармашке кресла состриженные ногти или, к примеру, побывавший в использовании подгузник. На откидном столике некоторые имеют привычку переодевать своего ребенка, поэтому трогать предметы на борту без надобности не рекомендуется.