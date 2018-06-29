Роль берпи в фитнесе

В рамках фитнеса используются методики комплексной проработки тела, для этого в тренировках сочетают кардио и силовые нагрузки, а также работу над выносливостью. В данную концепцию отлично вписываются универсальные упражнение, один из них является берпи. Главное назначение берпи в фитнесе — это сжигание лишних килограммов и подтягивание контуров фигуры.

История берпи указывает на его связь с фитнесом, изначально оно использовалось исключительно в качестве фитнес-тестирования для проверки подготовки спортсменов высокого уровня. Упражнение обрело небывалую популярность именно сейчас по причине возросшего спроса на круговые тренировки — интервальный тренинг, кроссфит, HIIT, роль упражнения в фитнесе тоже претерпела изменения.

Фитнес программы уделяют особое внимание многосуставным упражнениям, прорабатывающим все тело. Высокая вариативность берпи позволяет включить его в программы для новичков и для профессионалов, скорость выполнения и уровень нагрузок могут меняться от самого низкого до экстремально высокого.

При правильной организации прогрессии нагрузок программы будут быстро подтягивать тело и сжигать жировые отложения.

Важные для фитнеса качества берпи:

Ускорение обмена веществ, достигается за счет включения в работу большого числа мышц, позволяет тратить много калорий на тренировках и после в состоянии покоя;

Развитие сердечно-сосудистой системы для повышения выносливости организма в целом и возможности усиления уровня нагрузок на тренировках;

Вариативность, множество разновидностей берпи позволяет использовать упражнение для людей с любым уровнем спортивного развития;

Повышение взрывной силы за счет сочетания нагрузок разной направленности для улучшения показателя скорости, силы, быстроты реакции;

Равномерное развитие фигуры, движения в берпи интенсивно задействуют все крупные группы мышц, это позволяет сформировать пропорциональную гармоничную фигуру.

Фитнес-программы с задействованием берпи отличаются высокой интенсивностью, поэтому они имеют противопоказания. Берпи не рекомендуется делать людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, а также при любых хронических заболеваниях в стадии обострения.

Популярные в фитнесе разновидности берпи

Обучение выполнению берпи начинается с облегченных версий, к примеру, без отжимания, затем в программы включается классический берпи. После того, как классический берпи освоен, упражнение можно усложнять.

Берпи в стиле йоги

Из классической версии убирается отжимание, но от этого упражнение не становится более простым. Вместо отжимания нужно перейти в позу треугольника, затем выполнить быстрый переход в позу кобры, далее следует прыжок с хлопком над головой.

Берпи с отведениями ног К упражнению добавляется еще один элемент, находясь в положении полуприседа перед прыжком, нужно отводить ноги поочередно в разные стороны под углом в 45 градусов.

Берпи с усложненным прыжком

Обычное выпрыгивание заменяется прыжком в стиле звездочки, в прыжке нужно одновременно развести руки и ноги в стороны, затем быстро свести их обратно, чтобы приземлиться в положении ноги вместе.

Берпи с подъемом колен

Все действия соответствуют классической версии берпи, но во время прыжка нужно высоко поднимать колени, чтобы бедра приближались к груди.

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Берпи с платформой

Во время завершающего прыжка берпи нужно запрыгнуть на платформу, высота подбирается в соответствии с подготовкой человека, чем выше — тем сложнее.

Берпи с перекатыванием назад

Упражнение с дополнительным элементом, перед выпрыгиванием делается перекат на спине.

Берпи с выпадами

Выпрыгивание заменяется выпадами, это позволяет увеличить нагрузку на ноги. Выпады вперед делаются поочередно на каждую ногу.

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