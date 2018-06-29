Берпи — что это и как его делать?

Лучшие упражнения всегда становятся самыми популярными, именно так произошло с берпи. Чтобы понять, что такое берпи, нужно представить себе сочетание четырех эффективнейших упражнений — приседания, планки, отжимания и выпрыгивания из низкого приседа. Польза от каждого из этих упражнений — это одна из причин делать бурпи каждый день.

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Если погрузиться в историю создания берпи, то мы поймем, что изначально оно относилось к фитнесу, но теперь получило большее распространение в кроссфите и других высокоинтенсивных тренировках. Классическая версия берпи претерпела ряд изменений, благодаря чему появились десятки вариаций упражнения. Каждая из версий бурпи будет полезной, высокая вариативность упражнения позволяет делать его проще или сложнее.

Для того, чтобы научиться делать берпи, нужно начать с самых простых версий упражнения, к примеру, бурпи для девушек часто делается без отжимания. Важно ознакомиться с полной информацией о берпи, небольшими профессиональными хитростями, изучить противопоказания, сопоставить пользу и возможный вред.

Как и любое другое тяжелое упражнение, берпи имеет ряд противопоказаний.

Берпи помогает одновременно решить несколько задач, в первую очередь избавиться от лишних килограммов и повысить общую выносливость организма. При выполнении бурпи сгорает огромное количество калорий, а скорость обменных процессов ускоряется на целый день вперед. Круговые тренировки и другие программы на основе берпи с добавлением таких же интенсивных упражнений — это мощный инструмент для управления над своим телом, фигурой, спортивными показателями.

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