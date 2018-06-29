Как делать берпи для похудения?

Похудение с помощью берпи — это выгодно, в первую очередь с точки зрения экономии времени. Тренировки отличаются эффективностью и короткой продолжительностью, они позволяют тратить много калорий и за несколько секунд поднимают пульс до зоны сжигания жиров. Для того, чтобы научиться делать берпи, нужно проявить упорство, но этот навык пригодится, действие упражнение распространяется не только на похудение, но и на общую физическую подготовку.

Техника выполнение берпи предполагает три фазы:

Низкое приседание из положения стоя;

Переход в упор лежа и отжимание;

Возвращение в вертикальное положение прыжком.

Во время выпрыгивания делается энергичный хлопок ладонями над головой, это позволяет сильнее задействовать руки. Берпи включает в работу икроножные, бедренные и ягодичные мышцы, брюшной пресс и весь верхний плечевой пояс.

Задействование большого числа мышц повышает расход калорий и способствует ускорению метаболизма, это важно для похудения.

Несколько рекомендаций для ускорения похудения при помощи бурпи:

Подходы должны быть непродолжительными, не более полторы минуты непрерывного выполнения за один раз. За это время нужно стремиться к выполнению максимального количества повторов;

Если выполнение берпи кажется непосильно тяжелым, значит нужно сбавить темп, а затем постепенно его нарастить. Лучше делать упражнение немного медленнее, но правильно;

Нагрузки зависят не только от движений, но и от правильного дыхания. Отжимание и выпрыгивание должны делаться на выдохе, переход в планку и обратно — на вдохе. Такое дыхание позволит сделать больше повторов и потратить больше калорий;

Делать берпи нужно каждый день без пропусков;

Эффект будет выражен сильнее, если делать берпи с утра, упражнение ускорит обмен веществ на весь день;

В период интенсивных тренировок и активного жиросжигания нужно пить как можно больше воды.

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Что лучше — берпи или бег?

Для ответа на этот вопрос можно обратиться к результатам эксперимента канадских ученых из Университета Квинс. Участницами стали девушки студенты с небольшим количеством лишнего веса, им предстояло разделиться на две группы и в течение четырех недель тренироваться по 4 раза в неделю в соответствии с предписанной программой.

Программа для первой группы заключалось в проверенной жиросжигающей тренировке — получасовому бегу на дорожке при пульсе в 85% от максимального. Такая частота сердечных сокращений соответствует зоне жиросжигания. Тренировки второй группы были менее продолжительными, девушки делали 8 подходов берпи по 20 секунд с перерывом между сетами по 10 секунд. Продолжительность занятия составляла 4 минуты, что соответствует классической тренировке табата.

По итогам эксперимента показатели по двум группам были приблизительно равными, как в плане похудения, так и с точки зрения повышения аэробной выносливости. При этом тренировки одной группы длились по полчаса, а второй — всего по 4 минуты. Если человек не любит бег или не может тратить по полчаса на пробежки четыре раза в неделю, то идея с использованием дорожки ему не понравится. Всего четыре минуты на энергичные берпи в день дают такие же результаты, как получасовая скучная пробежка.

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