Как делать берпи девушкам?

Для большинства девушек целью похода в спортивный зал является похудение или работа над красотой бедер и ягодиц. Достигнуть такого же эффекта можно и без визитов в зал, для этого нужно делать берпи в домашних условиях. Упражнение работает над всем телом, для девушек берпи — это один из лучших способов избавиться от жировых отложений, сделать живот плоским, а ягодицы — объемными.

Упражнение берпи не требует использования дополнительного оборудования и не отнимает много времени, высокая интенсивность при непродолжительных подходах органично вписалась в концепцию кроссфита. Берпи вошло в легендарную программу «Бешеная сушка», которая позволила многим девушкам обрести идеальное тело.

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Зачем девушкам делать берпи?

Для одновременной тренировки всех крупных групп мышц, особенно мышц кора;

С целью сжигания большого количества калорий и ускорения обменных процессов на длительное время;

В рамках работы над гибкостью тела, координацией движений;

Для укрепления сердечно-сосудистой системы и повышения выносливости.

Упражнение подходит для девушек с любой физической подготовкой, каждой будет под силу научиться делать берпи. Для того, чтобы добиться максимальной эффективности в похудении, нужно сочетать тренировки с правильным питанием и наличием режима дня. Особенность берпи заключается в том, что нагрузка от него будет динамической и постоянной на протяжении всего сета. Важно обеспечить себе регулярность тренировок, похудение будет происходить только при систематическом воздействии.

Первые тренировки желательно проводить в сопровождении друга или подруги, партнер нужен для того, чтобы проконтролировать правильность выполнения упражнения со стороны. Если нет возможности тренироваться с кем-то, то можно записать упражнение на видео и посмотреть на себя в записи.

Постепенно по мере того, как тело будет привыкать к нагрузкам, интенсивность тренировок нужно будет увеличивать.

Для девушек берпи — это сочетание разного рода нагрузок и отсутствие необходимости выбирать между силовыми и кардио нагрузками. При первых попытках можно делать упражнение без отжимания, его можно подключить позже, когда руки окрепнут и будут готовы к таким нагрузкам.

Техника выполнения берпи для девушек

Из положения стоя с прямой спиной сесть на корточки и упереться ладонями в пол;

Прыжком переставить ноги назад, чтобы принять упор лежа;

Сохранить положение на несколько секунд, напрягая ягодицы, или сделать отжимание;

В прыжке переставить ноги ближе к рукам;

Оттолкнуться ногами от пола и высоко подпрыгнуть, одновременно поднимая руки над головой и делая хлопок.

Для первых тренировок будет достаточно десяти берпи за подход. Важно правильно рассчитывать свои силы и подбирать количество повторов так, чтобы за одну тренировку выполнить как минимум четыре одинаковых подхода. Количество берпи за раз нужно постоянно увеличивать, чтобы дойти до минуты непрерывного выполнения. Четыре подхода по минуте за тренировку помогут получить от берпи максимум пользы.

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