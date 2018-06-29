Как делать бурпи?

Получится сделать бурпи с первого раза или нет, будет зависеть от физической подготовки человека. Перед тренировкой необходимо понять, что такое берпи, как правильно делать это упражнение. Начать обучение лучше с классического варианта.

Техника выполнения классического берпи:

Принять стартовую позицию — стоя с прямой спиной, живот втянут, ноги расположены на ширине плеч, руки вытянуты по бокам;

Опуститься в присед, не отрывая стопы от пола, с узкой постановкой ног сделать это будет сложнее, поэтому для обучения лучше ставить ноги на ширине плеч. Взгляд направлен вниз, ладони расположены строго под плечами;

Упереться ладонями в пол, в прыжке отставить ноги назад, чтобы принять положение планки. В планке тело должно выпрямиться, спина не прогибается, колени прямые. Мышцы живота пребывают в напряжении, лопатки стремятся друг к другу, взгляд направлен перед собой;

Согнуть локти и сделать отжимание, локти должны быть прижатыми к корпусу, но если сделать это будет сложно, то можно начать обучение с более широкой постановки рук. Отжимание должно быть глубоким, желательно коснуться пола грудью, после него вновь следует вернуться в положение планки;

В прыжке подвести ноги к рукам, чтобы снова вернуться в присед;

С силой оттолкнуться ногами от пола, одновременно поднять руки и сделать хлопок над головой;

Опустить руки и сразу же выполнить следующий повтор.

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Для того, чтобы отслеживать свой прогресс в берпи, нужно подсчитывать количество выполненных повторов за минуту. При этом тренировки не должны становиться погоней за количеством повторов в ущерб качеству, при неправильной технике выполнения упражнение не принесет результатов. Техника заключается не только в правильных движениях, но и соответствующем дыхании, два самых тяжелый элемента упражнения — отжимание и прыжок выполняются на выдохе. В прыжке важно выпрямлять ноги полностью, это снимет нагрузку с суставов.

Осваивая упражнение берпи, нужно делать его в умеренном темп и в небольшом количестве повторов. При выполнении бурпи нагрузку получают не только мышцы и суставы, но и сердечно-сосудистая система, поэтому наращивать темпы нужно постепенно, особенно если до этого человек редко испытывал физические нагрузки. Наиболее сложным моментом в берпи для мужчин и для женщин обычно является переход из прыжка в правильную планку и обратно, приземляться после прыжка нужно на пятки, приземление на носок дает лишнюю нагрузку на коленный сустав. Многие сталкиваются с трудностями при выполнении отжимания, его тоже можно отработать отдельно.

При задаче прокачать руки при отжимании их ставят ближе друг к другу, при стремлении прокачать грудные мышцы используют более широкую постановку рук.

Если выполнение берпи покажется очень сложным, то можно делать упражнение без выпрыгивания или отжимания, чтобы приучить свое тело к нагрузкам. Часто фитнес-инструкторы советуют своим подопечным осваивать упражнение, опираясь руками о скамейку, это облегчит изучение бурпи в домашних условиях. Когда ты сможешь выполнять по десять берпи без перерыва, можно переходить к изучению более сложных модификаций упражнения.

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