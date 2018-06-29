Сколько калорий сжигает бурпи?

Армейское упражнение бурпи обрело высочайшую популярность, секрет успеха в том, что берпи для женщин и мужчин — это одно из лучших средств для похудения. При выполнении берпи нагрузку получают все крупные группы мышц, а пульс поднимается до зоны жиросжигания. Берпи позволяет тратить много калорий, разные вариации упражнения позволяют контролировать энергетические затраты, если выбрать более сложную версию или добавить отягощение, что будет потрачено больше калорий.

Выполнение берпи способствует похудению не только по причине высокого расхода энергии. Упражнение дает сильную нагрузку на спину, брюшной пресс, бедра и ягодицы, грудь, плечи и руки, под воздействием регулярных нагрузок мышцы укрепляются и увеличиваются в объеме. Чем больше в организме мышечной ткани, тем больше калорий тратится в состоянии покоя, обмен веществ ускоряется. Чем выше процент содержания мышечной массы в организме — тем меньше процент содержания жировой. Ответ на вопрос, сколько калорий сжигает один берпи, нельзя выразить в точных цифрах. Размер энергетических затрат зависит от пола человека, его биометрических данных, скорости выполнения. Считается, что один берпи для мужчины весом около 80 кг сжигает примерно 1,43 калории, чем выше скорость выполнения упражнения — тем больше калорий тратится. Если сделать семь берпи за минуту, то будет потрачено 10 калорий, при выполнении сорока повторов за пять минут сгорит уже 50 калорий. Пять подходов по пять минут позволяют сжечь до 250 калорий. Жиросжигающая тренировка предполагает энергетические затраты примерно в 300 калорий, поэтому бурпи отлично помогает избавляться от лишнего веса. Существует множество способов делать берпи так, чтобы тратить больше калорий, самый очевидный из них — это использование отягощения, к примеру, при использовании жилета у утяжелением. Берпи также делают с медболом, во время прыжка его поднимают над головой, нередко прыжки заменяют на подтягивание на турнике, от этого упражнение становится в разы тяжелее. Лучший способ похудеть с бурпи — это использовать его в рамках круговой тренировки или суперсета. Для проведения круговой тренировки выбирается 5-7 упражнений на разные группы мышц, каждое из них выполняется на очень высокой скорости на протяжении определенного отрезка времени, затем без перерыва столько же выполняется следующее упражнение. К примеру, выбрать шесть упражнений, в том числе и берпи, выполняя каждое по две минуты, тогда один круг тренировки займет 12 минут. Одна тренировка должна состоять из 3-4 кругов, перерыв между кругами не превышает 5 минут. Блок похожие статьи

Суперсетами называют парные упражнения, которые делают с отягощениями или со своим весом на очень высокой скорости. К примеру, можно выбрать берпи и приседания, чередуя упражнения из этой пары 3-4 раза за сет. Для одной тренировки обычно используют 4-5 суперсетов, выбирая упражнения так, чтобы они задействовали все мышечные группы, это отличная стратегия для похудения. Читать далее

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