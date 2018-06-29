5 упражнений для прокачки бедер

Каждая девушка мечтает о красивом и стройном теле. Кому-то это дается природой, а кто-то должен ограничивать себя во всем, упорно заниматься спортом. Экологическая ситуация, неправильное питание, сидячий способ жизни, медленный обмен веществ влияют на организм. Мышцы ослабевают, кожа становится менее привлекательной. Однако, в каком бы возрасте женщина ни была, ей хочется выглядеть красиво.

Одна из самых привлекательных женских частей тела для мужчин — это бедра и ягодицы. Чтобы придать попе круглого упругого вида нужно заниматься в спортзале или регулярно тренироваться дома. Также не стоит забывать о правильном питании и воде. Для понимания, как накачать бедра девушке стоит рассмотреть несколько упражнений.

Тренировка для бедер

Ягодицы — это не единственная часть, которой нужно заниматься.

Упражнения на бедра также рассчитаны на укрепление таза, поясницы, осанку. Для занятий существует масса комплексов. Поскольку вопрос, как начать бедра девушке в домашних условиях остается открытым, то представляем вам легкие упражнения для самостоятельной работы:

Приседания — чтобы прокачка была эффективной садиться нужно параллельно полу, не ниже. Со временем организм привыкает к нагрузке, понадобятся утяжелители.

Выпады — помогают накачать заднюю и переднюю части бедра, ягодицы. Впереди стоящая нога должна быть параллельно полу, колена второй не касается земли. Постепенно можно добавлять прыжки для дополнительной нагрузки.

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Занятие с мячом — для проработки внутренней части бедра. Сидя на полу или на стуле положить мяч между ног, сжимать его на вдохе. С каждой новой тренировкой увеличивать подходы и повторения.

Махи ногой — стать возле стены или опереться об стол\тумбу\стул, поднимать ногу вперед и переносить вбок. Повторять на правую и на левую.

Махи лежа — принять горизонтальное положение на одну сторону, верхнюю ногу согнуть в колене и поставить перед туловищем, а нижней делать подъемы.

Рекомендации

Упражнениями можно увеличить бедра, если разниматься регулярно и постепенно. Рекомендуется не забывать добавлять нагрузку при помощи утяжелителей. Лучше всего тренироваться дома под сопровождением видео занятий. Это позволяет увидеть, как выполнять движения, и повторять за тренером. С ними можно каждый день делать новый комплекс, прорабатывать разные группы мышц. Вместе с широкими бедрами у девушки появятся стройные ножки и все тело подтягивается.

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