6 важных симптомов, о которых может предупредить ваша грудь

За состоянием груди следует наблюдать очень внимательно и обращать внимание на любые изменения — в том числе и потому, что они могут быть индикатором разных заболеваний. Если вы заметили у себя некоторые из признаков, перечисленных ниже, не откладывайте визит к врачу!Увеличение размера

Самая безопасная (хотя и не очень приятная) причина — вы начали набирать вес. Дело в том, что наша грудь состоит в основном из клеток жировой и железистой ткани и увеличиваются, как только в вашем организме увеличивается процент жира. Другими причинами увеличения размера могут быть гормональные изменения, связанные с приемом оральных контрацептивов или беременностью, а также появление новообразований. Уменьшение размера

В первую очередь это говорит о том, что процент жировой ткани в вашем организме существенно снизился. Если вы целенаправленно этого добивались, то волноваться не о чем, а вот если вы не предпринимали никаких усилий для сброса веса, а ваша грудь вдруг стала меньше, вам стоит проверить состояние щитовидной железы — потеря веса может быть связана с нарушениями ее работы. Зуд Возможно, вы забыли вовремя постирать ваш бюстгальтер — или материал, из которого он сделан, слишком раздражает кожу. Но кроме того, внезапно появившийся зуд может быть симптомом аллергии: кожа груди особенно тонкая и одной из первых реагирует на аллергеныВозможно, ваш новый лосьон для тела или мыло вам совсем нет подходят, а, может быть, вы съели за обедом что-то неподходящее. Если зуд не проходит в течение длительного времени, примите антигистоминный препарат и обязательно обратитесь к врачу. Изменение формы

Небольшая асимметрия груди — это нормально и присуще почти каждой девушке. Но вот если одна грудь стала выраженно больше другой или если форма ее значительно изменилась, надо срочно обратиться к врачу — это может быть проявлением опухоли. Совершенно необязательно злокачественной, но лучше в этом убедиться как можно раньше. Растяжки

Как и изменение размера, растяжки могут быть первыми признаками набора или потери веса, особенно если мы худели или толстели очень быстро. А еще появление растяжек на груди может предупреждать о гормональном дисбалансе — и лучше бы вам не откладывать визит к эндокринологу. Волоски

Волоски вокруг сосков — это не только неприятно. Их появление свидетельствует о том, что в вашем организме растет уровень гормона тестостерона. И причин этому может быть две: возможно, какие-то из лекарств, которые вы принимаете, обладают таким побочным эффектом А, возможно, у вас развивается синдром поликистозных яичников — расстройство, при котором увеличивается уровень тестостерона в организме. В общем, если вдруг вы заметили волоски вокруг сосков, обратитесь к эндокринрологу.