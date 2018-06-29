Как на человека влияет жара

В народе говорят, что жар костей не ломит, однако на деле оказывается, что жаркая погода может стать для человека ситуацией, близкой к экстремальной. Жара влияет на все процессы организма, и важно знать, как это влияние минимизировать.

Температурные рекорды

Влияние жары на человека людей интересовало всегда. В ходе экспериментов было установлено, что человек способен в течение одного часа выдерживать температуру в 71°С. 49 минут — выдерживать температуру 82°С, 33 минуты — температуру в 93°С и только 26 минут — температуру в 104°С. Для чистоты эксперимента замеры проводились в сухом воздухе.

Предельная температура, при которой человек может ровно дышать, — 116°С.

Впрочем, в истории были случаи, когда люди выдерживали и более высокие температуры. Так, в 1764 году французский медик Тиллет предоставил Парижской академии наук данные об одной женщине, находившейся в печи с температурой 132°С на протяжении 12 минут.

В 1828 году было задокументировано 14-минутное пребывание мужчины в печи с температурой в 170°С, а в 1958 году в Бельгии человек находился в термокамере с температурой в 200°С.

В ватной одежде человек может выдерживать нарастание температуры до 270°С, без одежды — 210°С.

В водной среде устойчивость человека к высокотемпературным экспериментам ниже. В Турции один мужчина окунался с головой в котел с водой, нагретой до 70°С.

Жара и сердце

Медики отмечают, что самому серьезному удару во время сильной жары подвергается сердечно-сосудистая система человека. При повышенной температуре воздуха сердце начинает работать интенсивнее, учащается пульс, сосуды расширяются, часто падает кровяное давление.

В жару тело теряет много жидкости, а вместе с ней — минеральные соли. При этом калий и магний, дефицит которых в жару ощущается особенно остро, необходимы для работы сердца и сохранения сердечного ритма.

Ещё одним следствием обезвоживания является сгущение крови. В тандеме с пониженным артериальным давлением, это увеличивает риски образования тромбов.

Пот в три ручья

Первая реакция организма на жару — активное потоотделение. Таким образом происходит терморегуляция. В этом отношении нам повезло — у животных потовые железы развиты слабо и терморегуляция у них происходит главным образом через рот. Интенсивность охлаждения организма в жару напрямую зависит от объема и скорости испарения пота с поверхности тела.

Кроме того, через сальные железы также выделяются жировые вещества, что также способствует более эффективному потоотделению.

Обезвоживание организма, дефицит воды — не главная проблема. Главное, что вместе с потом организм теряет соли и минералы. Их дефицит напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему и на функциональность работы мозга.

Обезвоживание в жару напрямую зависит от уровня активности человека. При интенсивной работе или занятиях спортом влагопотери могут составлять 5-6 литров. При ходьбе на открытом солнце потоотделение увеличивается в два раза, при беге — в 4-6 раз.

Серьёзно влияет на самочувствие не только повышенная температура, но и влажность. Температура 40°С и относительная влажность 30% воспринимается организмом так же, как температура 30°С и влажность 80%.

Жара и уровень агрессии

Жара влияет не только на физиологию человека, но и на его психику. Причем влияет негативно. Доктор психологических наук Дэвид Майерс изучил уровень преступности в шести штатах США и установил следующую тенденцию: повышение температуры всего на два градуса серьезно увеличит агрессию в обществе.

По словам Майерса, каждый год случаев агрессивного поведения граждан будет становиться на 50 000 больше.

Самая критическая и провоцирующая на агрессию температура, по мнению Майерса, 27–30 градусов. Если температура меньше 27°С, то человек с ней успешно справляется; если температура выше 30°С и приближается к 40°С, то уже не до агрессии. Организм в таком пекле тратит много сил на поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды) и у человека включается «энергосберегающий режим».

Что делать?

Как уберечься от жары и сохранить не только здоровье, но и работоспособность? Самое главное — избегать долгого пребывания на открытом солнце. Если есть возможность укрыться в тени — укройтесь.

В жару нужно носить правильную одежду. Идеально, чтобы она была свободного кроя и закрывала все тело (вспомните халаты бедуинов).

Шорты и майка — это, конечно, хорошо, но для долгого пребывания на солнце это лук не подходит. Большие открытые участки тела могут спровоцировать не только тепловой, но и солнечный удар, можно также получить солнечный ожог.

Особенно в жару нужно беречь голову. Панамы, шляпы и кепки светлых расцветок будут в самый раз. Идеально же — тюрбан или платки, как у бедуинов. Конечно, нужно много пить. И не обязательно воду. Хорошо спасают от обезвоживания несладкие соки, отвары шиповника, липы или чабреца, вода с лимоном, компоты. Так как с потом выходят соли, хорошо утолять жажду в жару негазированной минеральной водой и изотониками, которые восстановят водно-солевой баланс. Алкоголя нужно избегать. Он только усилит обезвоживание.

Во время жары также рекомендуется избегать курения, так как оно ухудшает сердечно-сосудистую работу, препятствует снабжению крови кислородом и сгущает её.

Может помочь точечная криотерапия — прикладывание холодных предметов к лимфоузлам, кистям рук и за ушами.

В журу нужно избегать тяжелой пищи, не есть жареного, жирного мяса, соленой пищи (соль задерживает воду в организме и ухудшает теплоотдачу). Ешьте свежие фрукты, овощи, понемногу, но часто, 5-6 раз в день. Сердечникам врачи настоятельно рекомендуют носить с собой лекарственные средства, такие как «Корвалол», «Валидол» и «Нитроглицерин».