Звездам-пышкам вес к лицу

Знаменитости вынуждены постоянно следить за весом: профессия обязывает быть в форме. К тому же телеэкран, как считается, прибавляет лишних пять кило. Но некоторые артистки, которые из-за природной склонности к полноте вынуждены с юных лет пару раз в год сидеть на диетах, просто устали. И не изнуряли к летнему сезону организм экспериментами. Но этот вес нашим пышкам от шоу-бизнеса идет!

Фото: Persona Stars

Если вы встретите 43-летнюю артистку, то вряд ли ее узнаете. Звезда фильма «Граница. Таежный роман» последний год не снимается в кино. Ольга занята работой в благотворительном фонде, проектом «Фестиваль семейных театров», концертами с собственной музыкальной группой «Цвет граната» и воспитанием сына Наума. Ольга Будина поправилась минимум на 20 кг, так как теперь живет исключительно так, как ей нравится. Она счастлива, что научилась быть независимой от чужого мнения о ее внешности. «Я не блюду фигуру, я как-то очень естественно отношусь: хочу есть — ем, не хочу — не ем», — говорит Будина. При этом Ольга исключила из рациона мясо.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

62-летняя певица больше не будет прилагать усилий для похудения: «Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело, захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Но столько разных способов сегодня, что не могу определиться». А ведь когда-то кефирная диета Ларисы Долиной гремела на всю страну: в рационе нужно было чередовать дни на кефире и на раздельном питании — маленькие порции исключительно здоровой пищи.

Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com 45-летняя артистка говорит, что дома меняется с мужем ролями: она танцует, а Сергей поет. Атлет Глушко жену обожает в любом весе. У Королевой всегда были пухлые щечки и аппетитная фигура. Но Наташа умеет быстро взять себя в руки. Диетолог разработал для Королевой меню, по которому она худеет: нужно отказаться от молочки, тяжелого мяса — свинины и баранины и сладкого. Открытие певицы — крупа полба: она регулирует уровень сахара в крови и помогает наесться без ущерба для фигуры, так как в ней содержится много белка и мало углеводов.

У себя в Инстаграме 38-летняя певица стройная и звонкая, а в жизни выглядит несколько иначе. Но формы не мешают певице вести активную жизнь: танцевать на сцене (затянутой в корсет), ежедневно заниматься спортом (напомним, в прошлом артистка — профессиональная фигуристка). Семенович даже увлеклась серфингом и получила диплом профессионального дайвера. Анна не унывает из-за лишних кило — и правильно делает. Берите с нее пример! Семенович увлекается психологией: посещала множество лекций и тренингов и в итоге сама стала вести мастер-классы и учить женщин, как быть счастливой и научиться себя любить. Даже разработала совместный курс с доктором психологических наук. Анна называет себя позитивщиком. А если Семенович все же нужно сбросить пару кило, то она неделю не ест мясо, мучное и сладкое.