Расширенные поры: 7 способов решить эту проблему

Расширенные поры — это проблема, с которой сталкиваются многие из нас. Казалось бы, ничего страшного, а все равно смотрится некрасиво и никакая пудра это не скроет… Мы решили поговорить с косметологом и узнать, как сузить поры в домашних условиях и какие делать салонные процедуры, чтобы справиться с расширенными порами на лице.

Если ты тоже считаешь, что у тебя расширены поры на лице, то следуй советам врача-косметолога.

Поры на лице расширяются по разным причинам. Это может быть вызвано не только наследственной предрасположенностью, но и гормональными изменениями, солнечными ожогами и обезвоживанием, несвоевременной и неправильной очисткой кожи от грязи, жира и отмерших клеток, некачественной декоративной косметикой, неправильным питанием, вредными привычками, стрессами и многими другими факторами.

Что касается лечения расширенных поры кожи лица в домашних условиях, то, конечно, первое, что необходимо, — это очищение кожи.

Как избавиться от расширенных пор Правильно умывайся

Проводить процедуры по очищению кожи следует не только вечером, но и утром. Что делаем? Умываемся со специальными средствами — мягкими гелями-скрабами, содержащими кислоты.

Используй тоник

Людям с расширенными порами на лице просто необходимо ежедневно пользоваться тоником или лосьоном — это поможет сузить поры после процедуры очищения. Лучше всего отдавать предпочтение специализированной профессиональной косметике. В сужающих поры тониках содержатся вяжущие компоненты: экстракты березы, календулы, лимона, боярышника, розмарина. А если в составе лосьона присутствует окись цинка, то с его помощью можно не только сузить поры кожи, но и удалить избыток кожного сала. После тоника на кожу следует нанести дневной себорегулирующий увлажняющий крем.

Делай маски из глины, крахмала, яиц Также необходимо 1−2 раза в неделю использовать маски для очищения и сужения пор. Наиболее эффективны в домашних условиях маски из белой и голубой глины. Обе эти глины славятся своими способностями очищать, дезинфицировать и восстанавливать кожу. Регулярные маски из глины устраняют неровности кожи, улучшают кровообращение, разглаживают морщины, сужают поры и тонизируют. Помимо глиняных масок хороши маски из крахмала, белка яиц.

Справиться с расширенными порами еще проще, если обратиться к косметологу и сделать курс действенных процедур. Вот несколько наиболее популярных методов лечения:

Пилинг

Существуют химические пилинги с фруктовыми кислотами, гликолевый, салициловый пилинг, ретиноевый пилинг, ТСА-пилинг, молочный пилинг. Суть химического пилинга заключается в том, что препарат воздействует на кожу на различном ее уровне, что позволяет добиться решения проблемы расширенных пор и придать коже лица здоровый цвет и ровный тон.

Криотерапия

Процедура криомассажа жидким азотом способствует снижению секреции сальных желез и сужает поры.

Микродермабразия

Микродермабразия, или микрошлифовка посредством специальной щеточки, микрокристаллов, алмазных насадок.

Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка — это процедура, в результате которой удаляется и обновляется поверхностный слой кожи, а также происходит воздействие на более глубокие слои эпидермиса, что способствуют сокращению волокон коллагена. Таким образом, происходит подтяжка кожи и сокращение диаметра пор. Процедура считается наиболее эффективной.

В любом случае, если у тебя расширенные поры, стоит посетить косметолога, который поможет подобрать правильный уход за проблемной кожей в домашних условиях, а также подскажет, какой способ лечения расширенных пор будет наиболее эффективным именно для индивидуальных особенностей организма и медицинских факторов.