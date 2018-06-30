Как быстро похудеть в бедрах и ногах в домашних условиях?

Правильное питание и как узнать причину лишнего веса?

Для решения проблемы необходимо определить её причину. Для быстрого похудения в ногах и бёдрах не нужно сразу садиться на диету. Возможно, причина в генетической предрасположенности к полноте. Для определения проблемы следует выполнить небольшую проверку:

Нога стоит в прямом положении, мышцы напряжены.

Сжимаются верхний слой кожи и жировая прослойка.

При появлении большой складки — причина в неправильном питании и отсутствии физических нагрузок.

Если жировая прослойка небольшая — проблема в генетике.

При возникновении первой проблемы стоит перейти на здоровое, рациональное и регулярное питание, основанное на пище растительного происхождения. Также рекомендуется начать заниматься физическими нагрузками и кардио тренировками. Приветствуется бег и прыжки со скакалкой.

Если причина в генетике, не стоит выполнять сильные физические упражнения. Необходима только кардио тренировка. При этом важно правильно питаться. Также причиной полноты ног может быть их отёчность. В этом случае просто скапливается жидкость в проблемных местах, которая со временем проходит.

Для проверки наличия отёчности необходимо надеть носки с резинкой и проходить в них целый день. Если при снятии носка будет виден сильный след — дело не в ожирении.

Как быстро похудеть в бёдрах и ногах? Для достижения положительного результата необходимо не только выполнять физические упражнения, но и придерживаться специальной диеты.

На завтрак можно кушать омлет, который сделан на растительном масле, желательно оливковом, и салат из овощей. На обед — постный борщ или грибной суп, небольшой кусочек хлеба без дрожжей. На ужин — салат из овощей или рагу, зелёный чай. Выбор диеты должен происходить в индивидуальном порядке, стоит проконсультироваться со специалистом.

Какие упражнения помогут в похудении?

Многие задаются вопросом — как быстро похудеть в ногах и бёдрах, и какие упражнения необходимо использовать?

Для устранения лишнего веса подойдут аэробные движения. Перед началом занятий нужно подготовиться. Необходимо выделить достаточное количество свободного пространства.

Важно проветрить помещение перед началом тренировок. Для полного комфорта необходимо позаботиться о специальной одежде, которая не будет сковывать движения. Человека не должно ничего отвлекать.

Перед выполнением тренировки проводится разминка. Во время неё мышцы разогреваются и растягиваются. После подготовки можно приступать к выполнению таких упражнений:

Приседания.

Прыжки.

Выпады.

Разведение ног в стороны.

Приседания выполняются для укрепления мышц нижних частей тела. При этом ноги стоят на ширине плеч, стопы на полу, носки сдвигаются по направлению друг к другу. Упражнение выполняется на выдохе. Во время приседа, следует задержаться в таком положении на 3-4 секунды, выдохнуть и подняться. Для начала достаточно 3 подходов по 20 раз. Со временем можно увеличивать нагрузку.

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Для укрепления икорных мышц и избавления от лишнего жира на бедрах делают прыжки. Ноги ставятся на ширине плеч, выполняется присед, а затем прыгают с вытянутыми вверх руками.

Для выполнения выпадов ноги стоят на ширине плеч, затем делается большой шаг вперёд. Необходимо согнуть колено, чтобы бедро было параллельно полу. Затем следует не спеша подняться и повторить упражнение другой ногой.

Для разведения ног в стороны потребуется специальный коврик или обыкновенное полотенце. Следует лечь в горизонтальном положении, подложить руки ладонями вниз под ягодицы. Ноги поднимаются прямо, разводятся в стороны на максимальную ширину, затем принимают исходное положение. Можно выполнять 25 раз по 3 подхода.

Можно сделать вывод, что для похудения в бедрах и ногах, необходимо просто правильно питаться, придерживаться специальной диеты и выполнять движения. Тогда результат не заставит себя долго ждать.

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