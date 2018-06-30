От солнца будет рак кожи, а с сильным кремом не сгоришь: врач разоблачает 8 мифов о загаре

Миф № 1. Загар — это красиво

Трудно спорить. Но загар — это потемнение и утолщение кожи в ответ на воздействие ультрафиолета. Это своеобразная защита кожи от солнца. Любовь к загару приводит к преждевременному старению кожи. Если вы любите загорать, то в возрасте 40+ будете выглядеть старше своих ровесников, которые не загорают. Загар — это морщины, сухость кожи и риск заболеть раком кожи. Выбор за вами.

Миф № 2. Если очень долго загорать, можно получить рак кожи

И да, и нет. ВОЗ признала ультрафиолет канцерогеном (фактором, способным вызывать рак). Длительное воздействие ультрафиолетового излучения вызывает повреждение ДНК-клеток и ведет к раку кожи. Но опасно также и кратковременное сильное воздействие — солнечный ожог. Более пяти солнечных ожогов в возрасте до 20 лет увеличивают на 80% риск появления меланомы (очень агрессивной опухоли из родинок).

Плохая новость и для любителей соляриев. Их лампы излучают А-лучи, которые и запускают мутации в клетках кожи. Доказано, что у двух человек из трёх, посещавших солярий до 35 лет, возникнет онкологическое заболевание кожи.

Миф № 3. В городе почти не бывает солнца, я весь день сижу в офисе, значит, рак кожи мне не грозит

Большинство моих пациентов с раком кожи — это пожилые люди, которые не избалованы отдыхом на юге. Они заработали свой рак на даче. На самом деле, ультрафиолет проникает через облака и через стекла окон. Рекомендую обращать внимание на УФ-индекс в прогнозе погоды (можно скачать приложение с прогнозом погоды, в котором будет этот показатель). Если индекс выше 3, то требуется защита от солнца: солнцезащитный крем, одежда с длинными рукавами и шляпа, тень в полуденные часы.

Миф № 4. Загорать нужно только утром или вечером. Дневное солнце опасно

Да, это так, но с небольшой оговоркой: я не рекомендую специально загорать! Не существует безопасного загара, потому что невозможно точно подобрать безопасную дозу. Самые сильные солнечные лучи с 10 до 14 часов или, если нет часов, то, как только ваша тень стала по размерам меньше вас. Это время лучше провести в помещении или в тени.

Кстати, рано утром очень опасны для наших глаз солнечные лучи восходящего солнца. Не забывайте надевать солнцезащитные очки!

Миф № 5. С солнцезащитным кремом не сгоришь

Неправда! Солнцезащитный крем не дает вам абсолютной защиты. К солнцезащитному крему должны прилагаться: тень или пляжный зонтик, одежда с длинными рукавами, шляпа.

Миф № 6. Крем нужно брать с самой сильной защитой

Да, я рекомендую крем с фактором защиты от ультрафиолета (СПФ, SPF) не менее 30! Никогда не видела, чтобы кто-то наносил положенные 28 граммов крема на тело среднего взрослого, поэтому берите кремы с высокой защитой. Оптимален крем, защищающий от А— и В-ультрафиолетовых лучей. Изучите маркировку на тюбике UVA/UVB. Современные кремы можно наносить каждые 4 часа, но если вы вспотели или вытерлись полотенцем после купания, то обновите слой крема.

Будьте особенно осторожны вблизи воды, снега и песка. Эти поверхности отражают ультрафиолет и усиливают его негативное влияние. Не загорайте, а я знаю, что вы всё равно будете это делать, на надувных матрасах и на шезлонгах возле бассейна.

Просто огромная просьба к родителям — защищайте кожу детей от солнца! Порой я вижу просто ужасающие картины на пляже. Кожа детей тонкая и хорошо проницаема для солнечных лучей. Крем, панамы, специальная одежда для пляжа и, конечно, тень! Кстати, взрослые вполне могут пользоваться детскими солнцезащитными кремами. Они менее липкие и аллергенные.

Выбирайте правильное время для загара.

Миф № 7. Если обгорел — поможет сметана

Поможет, если она холодненькая. Но есть более действенные средства.

Кожу нужно охладить, как и при любом термическом ожоге, поэтому прохладный душ или ванна. После, нанесите на влажную кожу увлажняющий крем. Можно спрей «Бепантен» от ожогов.

Крем с гидрокортизоном также облегчит ваши страдания, он продается без рецепта за границей. Можно принять аспирин или ибупрофен — эти лекарства помогут снять отек, покраснение и дискомфорт. Пейте больше жидкости. Если у вас ожог второй степени с пузырями, то пузыри не нужно вскрывать, они защитят кожу от инфекции. Если они вскрылись самостоятельно, то нанесите на это место мазь с антибиотиками (банеоцин, левомеколь). Если ожог второй степени занимает большую площадь, у вас озноб, лихорадка, головные боли, то немедленно покажитесь врачу! Избегайте солнца, пока ваша кожа заживает. Не нужно идти на пляж.

Миф № 8. Витамин D вырабатывается на солнце

Для того, чтобы выработалось нужное нам количество витамина D, не нужен пляж. Можно вырабатывать его, просто гуляя, и даже с нанесенным на открытые участки кожи солнцезащитным кремом. Витамином D нельзя запастись на зиму! Я рекомендую сдать анализ крови на 25-OH витамин D и принимать его в каплях, таблетках или капсулах, если вам необходимо, и только по назначению врача.