6 важнейших ингредиентов крема от морщин

В зависимости от типа кожи ты можешь выбирать текстуру крема, в зависимости от предпочтений — его аромат, в зависимости от убеждений — натуральную или созданную в лабораторных условиях косметику. Но эти 6 ингредиентов должны быть в каждом антивозрастном креме!

1. Глицерин

Его уникальная способность впитывать влагу из воздуха и удерживать ее на поверхности кожи непревзойденна! А скользящая текстура, мгновенно заполняющая все морщинки, выравнивает кожу и помогает добиться идеального макияжа.

2. Карбамид

На этикетке обозначается как urea. Именно он делает кожу мягкой и эластичной, так как клетки молодой кожи вырабатывают его в достаточном количестве. С возрастом выработка снижается, кожа становится суше, проступают морщинки. Компенсируй с помощью крема и отложи возрастные изменения еще на несколько лет!

3. Керамиды

Сияние кожи — не самая первоочередная задача при борьбе со старением, но, помимо придания коже здорового цвета, керамиды предотвращают раздражения, удерживают влагу и укрепляют защитную функцию кожи.

4. Гиалуроновая кислота

Вырабатываемая клетками кожи, она, как губка, удерживает влагу во внутренних слоях кожи, расправляя морщинки изнутри.

5. Вазелин

Обозначается как petrolatum. Его особенность в том, что он «запирает» все впитавшиеся ингредиенты в слоях кожи, но сам при этом не впитывается и не вступает во взаимодействие ни с какими компонентами крема или лосьона.

6. Молочная кислота

Отличный природный эксфолиатор, иначе говоря — средство, удаляющее омертвевшие клетки кожи, освобождающее сальные протоки и выравнивающее микрорельеф кожи, предотвращая появление мимических морщин. И при этом она увлажняет!