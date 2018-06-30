Ещё
5 странных симптомов тела, которые лучше не игнорировать
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 странных симптомов тела, которые лучше не игнорировать 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
И все же не стоит игнорировать необычные симптомы. Чтобы не бросаться в Google за значением каждого странного ощущения в организме, достаточно запомнить пять важных симптомов. Д-р Натали Азар, медицинский консультант в компании NBC News, называет пять симптомов, о которых вы, возможно, никогда не слышали.1. «Географический язык» Если на вашем языке появились сухие белые пятна странной формы, это может быть симптомом целиакии — серьезного аутоиммунного заболевания, при котором потребление глютена приводит к нарушению работы тонкого кишечника.
«Язык выглядит как географическая карта», — объясняет д-р Азар происхождение названия. К другим симптомам целиакии относятся диарея, тошнота, рвота и потеря веса. Заметив любые изменения языка или полости рта, обязательно обратитесь к врачу.2. Тяга к сладкому Вас неудержимо тянет к шоколадкам, булочкам или печенью? Возможно, ваш организм обезвожен. При обезвоживании затрудняется преобразование сахара в гликоген, который необходим для получения энергии из пищи, так что организм начинает буквальным образом требовать еду и сладости.
Чаще всего это случается из-за переутомления. Чтобы восстановить уровень жидкости, необходимо что-нибудь с высоким содержанием воды, например, фрукты или овощи, или напиток для восстановления водно-солевого баланса.
Симптомом обезвоживания может быть также жажда, тошнота, чувство сухости в глазах или размытое зрение, головная боль, судороги, отсутствие пота, потемнение мочи, жар, лихорадка и сухость кожи.3. Ахиллесова пята Ахиллово сухожилие — это упругая полоса соединительной ткани, прикрепляющая икроножные мышцы к пяточной кости. Оно расположено в задней части щиколотки. Боль в этой области может быть симптомом псориаза. По материалам Национального фонда лечения псориаза, распухание пальцев на руках и ногах также может сигнализировать о начале псориатического артрита — заболевания сухожилий, которое связано с состоянием кожи.
Для его лечения используется безрецептурное болеутоляющее.4. Реалистичные сновидения или кошмары Возможно, вы беременны! Никто точно не знает причин, но иногда женщины во время беременности замечают изменение того, что они видят во сне. Это может быть результатом действия гормонов и смены режима сна, так как беременные обычно спят больше, чем обычно.5. Утоньшение бровей Выпадение волос из бровей может быть симптомом гипотериоза. При гипотериозе щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем нужно организму. Чаще всего такое состояние развивается у женщин старше 60 лет.
К другим симптомам гипотериоза относятся потеря веса, частое или нерегулярное сердцебиение, повышенное пототделение, нервозность и раздражительность.
По материалам today.com
Домашний очаг: последние новости
5 советов от диетологов голливудских звезд для тех, кто хочет похудеть быстро и навсегда 6 важных симптомов, о которых может предупредить ваша грудь Это очень опасно! 10 признаков булимии у подростка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни14
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Что произойдет, если питаться только бананами4
Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение