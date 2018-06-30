5 странных симптомов тела, которые лучше не игнорировать

И все же не стоит игнорировать необычные симптомы. Чтобы не бросаться в Google за значением каждого странного ощущения в организме, достаточно запомнить пять важных симптомов. Д-р Натали Азар, медицинский консультант в компании NBC News, называет пять симптомов, о которых вы, возможно, никогда не слышали.1. «Географический язык» Если на вашем языке появились сухие белые пятна странной формы, это может быть симптомом целиакии — серьезного аутоиммунного заболевания, при котором потребление глютена приводит к нарушению работы тонкого кишечника.

«Язык выглядит как географическая карта», — объясняет д-р Азар происхождение названия. К другим симптомам целиакии относятся диарея, тошнота, рвота и потеря веса. Заметив любые изменения языка или полости рта, обязательно обратитесь к врачу.2. Тяга к сладкому Вас неудержимо тянет к шоколадкам, булочкам или печенью? Возможно, ваш организм обезвожен. При обезвоживании затрудняется преобразование сахара в гликоген, который необходим для получения энергии из пищи, так что организм начинает буквальным образом требовать еду и сладости.

Чаще всего это случается из-за переутомления. Чтобы восстановить уровень жидкости, необходимо что-нибудь с высоким содержанием воды, например, фрукты или овощи, или напиток для восстановления водно-солевого баланса.

Симптомом обезвоживания может быть также жажда, тошнота, чувство сухости в глазах или размытое зрение, головная боль, судороги, отсутствие пота, потемнение мочи, жар, лихорадка и сухость кожи.3. Ахиллесова пята Ахиллово сухожилие — это упругая полоса соединительной ткани, прикрепляющая икроножные мышцы к пяточной кости. Оно расположено в задней части щиколотки. Боль в этой области может быть симптомом псориаза. По материалам Национального фонда лечения псориаза, распухание пальцев на руках и ногах также может сигнализировать о начале псориатического артрита — заболевания сухожилий, которое связано с состоянием кожи.

Для его лечения используется безрецептурное болеутоляющее.4. Реалистичные сновидения или кошмары Возможно, вы беременны! Никто точно не знает причин, но иногда женщины во время беременности замечают изменение того, что они видят во сне. Это может быть результатом действия гормонов и смены режима сна, так как беременные обычно спят больше, чем обычно.5. Утоньшение бровей Выпадение волос из бровей может быть симптомом гипотериоза. При гипотериозе щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем нужно организму. Чаще всего такое состояние развивается у женщин старше 60 лет.

К другим симптомам гипотериоза относятся потеря веса, частое или нерегулярное сердцебиение, повышенное пототделение, нервозность и раздражительность.

По материалам today.com