Когда лучше тренироваться, чтобы достичь идеальной фигуры?

Существует ли подходящее время для тренировок?

Спорт тесно связан с наукой. Учёные придумывают различные способы, которые помогают спортсмену добиться результата быстро и качественно. По научным исследованиям были сделаны такие выводы:

Лучшим временем для тренировок считается 2 или 3 часа дня. В это время у человека держится самая высокая температура тела.

В 12 дня силовые показатели увеличиваются на 5 процентов.

Пробежки лучше выполнять в вечернее время.

После полудня выносливость повышается на 4 процента.

Подходящее время для походов в тренажёрный зал — вторая половина дня. В это время меньшая вероятность травмироваться.

Физические нагрузки за 2 или 3 часа улучшают сон.

Утром температура человека ниже, чем вечером. В первой половине дня лучше заниматься йогой, которая расслабляет суставы. Утренние упражнения поднимут настроение. Как только человек просыпается, ничего при этом не кушав, в крови присутствует низкий уровень сахара и гликогена в печени и мышцах. Поэтому в это время легко избавиться от жировой прослойки.

Лучшее время дня для кардио тренировок — 7 утра. Упражнения необходимо выполнять на протяжении 35-40 минут. Таким образом улучшается метаболизм, и жир быстро сжигается. В три часа дня лучше бегать на свежем воздухе или выполнять упражнения на выносливость. Сердечная мышца начинает качать кровь, температура тела повышается, а суставы становятся гибкими.

В 16:30 подходящим занятием будет езда на велосипеде. Возможно скинуть достаточно килограмм, если ехать быстро. С 17 до 18 часов вечера необходимо заниматься с утяжелителями. Температура тела достигает максимума, повышается тестостерон и снижается кортизол. Во второй половине дня, после 5 часов, открывается второе дыхание и появляются силы.

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После 19 часов можно и поплавать. Это поможет сделать мышцы пластичными. После 8 вечера подходящим вариантом станут командные игры: футбол, волейбол или танцы. Активность развивает реакцию, скорость и гибкость, заряжают энергией.

Почему нужно выбирать индивидуальное время для тренировок?

Определение лучшего времени для тренировки организма зависит от индивидуальных особенностей человека. Оно должно соответствовать графику и быть удобным. Это связано с тем, что человек часто бывает на работе, учёбе, с родными на праздники и по другим причинам.

После окончания трудового дня не стоит сразу мчаться в тренажёрный зал и кушать что попало. Лучше отдохнуть перед сложной тренировкой 30 минут или час. Важно соблюдать режим.

Если посещение зала стало привычкой в определённые дни, то организм подстраивается под это время и сделает его лучшим для физической активности.

Важно учитывать научные исследования. Выделяют такие преимущества походов в зал в утреннее время:

Небольшое количество людей.

Тренажёры свободны.

Достаточно кислорода в помещении.

Утром в организме человека высокий уровень тестостерона и повышенная концентрация. Но при этом температура тела низкая. Днём человек имеет низкий болевой порог, недостаток энергии, адреналин повышается. Вечер — время высоких показателей. В это время координация, температура тела, гибкость, прочность и выносливость — на пике. Уменьшается ментальная концентрация.

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