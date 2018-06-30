7 средств, без которых не обойтись летом

Жгучее солнце и морская вода не лучшим образом сказываются на красоте и здоровом виде нашей кожи. Пролежать весь день под изнуряющими лучами солнца — не значит обрести долгожданный безупречный загар. У него есть свои правила. Если ты мечтаешь стать обладательницей красивого бронзового загара, ты должна помнить, что достичь такого эффекта безопасным путем без применения солнцезащитной косметики невозможно. Я подобрала тебе серию солнцезащитных средств из онлайн-магазина профессиональной косметики Solisunshop, которые помогут тебе получить оттенок кожи твоей мечты.

До загара

1. Лосьон для загара в солярии

Солярий — единственный быстрый способ подготовить кожу к встрече с палящим солнцем. Искусственный загар поможет тебе адаптироваться к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Кожа получит дополнительную защиту, и ты не сможешь сгореть в первый день пребывания на солнце. Чтобы не пересушить кожу в солярии, я рекомендую перед сеансом воспользоваться лосьоном для загара «Midnight Surf» с бронзаторами и мощным детокс-эффектом. Лосьон имеет аромат клубники и содержит ухаживающий комплекс с нектаром агавы, экстрактами водяной лилии и огурца. Активные компоненты средства обеспечивают стойкий оттенок загара, способствуют повышению упругости и эластичности кожи, тонизируют и защищают от преждевременного старения. Сделать заказ

2. Крем, не вызывающий аллергической реакции

Если ты обладательница чувствительной, склонной к аллергии коже, тебе подойдет гипоаллергенный крем для загара лица «Famous Faces» с запахом пальмового сада. Средство обладает комплексом природных минералов, укрепляющих и подтягивающих кожу лица, придавая ей бронзовое сияние. Сделать заказ

3. Маска для пересушенных волос

Волосы так же сильно страдают от последствий солнечного воздействия и морской воды, теряя влагу, цветовой пигмент и жизненный тонус. Питательная маска «Egomania» для интенсивного увлажнения волос с маслом авокадо нормализует водный баланс, обеспечит максимальное увлажнение и вернет волосам былую роскошь. Масла в составе продукта мягко обволакивают структуру волоса, в результате чего он становится более плотным и податливым к укладке. Маска наносится по всей длине волоса и выдерживается до полного смывания в течение 10-15 минут. Сделать заказ

Во время загара

1. Средство для стойкого загара

Ты хочешь получить соблазнительный шоколадный оттенок кожи, но не можешь долго находиться на солнце? Решение есть: воспользуйся активатором загара для тела «DC Glow». Созданный на основе активных компонентов интенсивный концентрат сужает поры, борется с морщинами и восстанавливает кожу после долгого пребывания под солнцем. Средство равномерно наносится на очищенную кожу лица и тела круговыми движениями перед сеансом загара. Сделать заказ

2. Солнцезащитный стик для губ Тонкая и чувствительная кожа губ также нуждается в защите от ультрафиолетового излучения. Защитный бальзам для губ «Vanilla Mint SPF15» со вкусом мяты и ванили поможет защитить нежную кожу губ во время загара и от негативного воздействия окружающей среды. Содержит экстракт алоэ вера и витамин Е, которые прекрасно питают и увлажняют нежную кожу губ. Сделать заказ

После загара

1. Средство для поддержания тонуса кожи после загара

Если ты успела слегка загореть и хочешь, чтобы загар был максимально интенсивным, тебе поможет минеральный тоник для загара «Solisun». Тоник активизирует защитные функции эпидермиса, предупреждая появление ожогов, увлажняет и успокаивает кожу, снимает мелкие шелушения и неглубокие воспаления, способствует более быстрому процессу регенерации кожи, нормализует кислотно-щелочной баланс. Состав тоника включает высококонцентрированный раствор солей из экологически чистых соленых озер Алтая, который обогатит твою кожу микро— и макроэлементами. Очень прост в применении: распыли тоник на лицо и тело на расстоянии 15-20 см, оставь на 2-3 минуты до полного впитывания. Частота применений не ограничена. Сделать заказ

2. Средство для ухода за загаром

Чтобы продлить жизнь своему загару, ты можешь воспользоваться уходовым средством «Crown Of Gold» антивозрастными комплексами Matrixyl Synthe и Revita Fit, которые предотвращают появление мимических морщин, выравнивают кожный рельеф и повышают уровень увлажненности глубоких слоев кожи. Золотистые бронзаторы сохранят естественный цвет загара, а светоотражатели подчеркнут естественные контуры твоего тела и придадут коже легкое сияние. Увлажнить и обновить твою кожу помогут клюква и масло грецкого ореха, входящие в состав средства. Подходит для всех типов кожи. Сделать заказ

Все эти товары ты можешь приобрести в интернет-магазине профессиональной и элитной косметики Solisunshop. Магазин находится в городе Москве в районе метро Братиславская. Помимо солнцезащитной косметики магазин занимается реализацией уходовой и декоративной косметики, косметики для детей и парфюмерией. Доставка товаров осуществляется в любой город на территории РФ.