Вместо инъекций: какие процедуры выбрать?

Соблюдайте режим. Один раз в неделю — массаж, маска или микротоки. Раз в полгода, в зависимости от показаний, — пилинги или аппаратный уход. Итак, давайте разберемся подробнее.

Глубокий массаж лица

Работа при таком массаже направлена на глубокие лицевые мышцы. Глубокомышечный массаж весьма болезненный, однако очень эффективный. Как говорится, красота требует жертв. Суть такого массажа заключается в том, что он оказывает сильное давление прежде всего на мышцы и в то же время благоприятно воздействует и на кожу, и на сосуды. Глубокий массаж лица будет очень полезен женщинам, которые страдают недостаточной эластичностью кожи, отечностью и застоявшимися участками жировых отложений — обвисшими щеками или двойным подбородком. Зачастую эффект от глубокомышечного массажа впечатляющий: контуры лица становятся четче, кожа — гладкой, упругой и эластичной. Кроме того, после процедуры можно почувствовать полную релаксацию не только лица, но и всего тела, чувство спокойствия обволакивает. Глубокая проработка мышц лица также улучшает кровообращение и очищает от токсинов. Данный массаж требуют особой подготовки, поэтому к выбору мастера и клиники подходите чрезвычайно ответственно. Найдите профессионала. Ведь такой массаж является болезненной процедурой, которая имеет ряд противопоказаний, например купероз, — обязательно ознакомьтесь со всеми.

Микротоковая терапия

Микротоки — наше все, любимая процедура звезд, рекомендованная практически всем. Микротоковая терапия — главная процедура для сохранения молодости, которая мягко и очень эффективно воздействует на мышцы лица, лимфатические и кровеносные сосуды с помощью слабых импульсов тока и позволяет стимулировать их тонус и усилить отток жидкости. Такая процедура поддерживает мышечный тонус, нормализует процессы обмена веществ, усиливает микроциркуляцию крови, улучшает отток лимфы, активизирует процессы образования коллагена и эластина: подтягиваются щеки, подбородок, поднимаются брови, разглаживаются мимические морщины. Также микротоки помогают нормализовать работу сальных желез, становятся менее заметными постугревые рубцы и пигментные пятна. Самое лучшее — делать микротоки курсом: от 5-10 сеансов с регулярностью 2 процедуры в неделю. Затем можно повторять раз в месяц. Если вечером у вас запланировано мероприятие, можно после микротоков сделать криомассаж лица жидким азотом — будете выглядеть потрясающе. В общем, скорее записывайтесь на микротоки. Тем более что эта процедура весьма доступна по деньгам.

Неабляционное (не травмирующее) лазерное омоложение

В основном лазерное омоложение лица ассоциируется со шлифовкой или сильными лазерами, то есть довольно агрессивными процедурами, которые далеко не во всех случаях показаны. Однако с помощью неабляционного лазера, например EpiLab, повреждение кожи значительно меньше, благодаря чему снижается риск осложнений и отсутствует восстановительный период. Такую процедуру можно проводить в любое время года. Однако если у вас очень светлая кожа, то лучше будет перенести курс лечения на осень. Лазерное лечение способно бороться с такими проблемами, как мелкие морщины, расширенные поры, снижение тургора кожи и ее текстуры. Благодаря прогреванию всех слоев кожи лазером происходит активизация выработки коллагена, который синтезируется еще несколько месяцев после проведения последней процедуры, то есть, максимальный эффект достигается через 4-6 месяцев. Лучше проходить курсом: 3-6 с периодичностью раз в неделю. Лазерное омоложение очень здорово сочетается с такой процедурой, как плазмолифтинг, но он предполагает использование игл.

Изоджей

Процедура изоджей, или, по другому, изометрическая гимнастика, — еще одна отличная процедура для омоложения лица и, кстати, тела тоже. Состояние кожи лица очень сильно зависит от тонуса мышц, поэтому если они в тонусе, то у вас практически не будет видно возрастных изменений. Изоджей — это фитнес для ленивых, работает примерно по такому же принципу, как и микротоки, с помощью воздействия специальных токов, при которых мышцы сокращаются в определенных местах. Изоджей отлично укрепляет мышцы, помогая им не атрофироваться, возвращает эластичность тканям, разглаживает морщины, нормализуется лимфодренаж, то есть благодаря ему происходит лифтинг-эффект. С его помощью также приподнимают ягодицы и грудь. Это доступная по цене и довольно легкая по переносимости процедура. Рекомендованный курс обычно состоит из 6-10 сеансов.

Пилинги

Пилинг — это освобождение верхнего слоя кожи от ороговевших мертвых клеток, которые препятствуют свободному доступу кислорода и питательных веществ в глубинные слои эпидермиса. Есть много причин, почему кожа перестает избавляться от старых клеток самостоятельно: естественный процесс старения, экология, питание, сон и так далее. Между тем отшелушивание необходимо. Можно делать это дома, раз в неделю вместе с масками. Но также полезно будет проходить курс химических пилингов в салоне в осенне-зимнее время года. Помимо отшелушивания, химические пилинги усиливают в организме производство коллагена, который необходим, чтобы выглядеть молодо. Конечно, после химических пилингов бывают сильные реакции. Но все сводится к одному — нужен профессионал и индивидуальный подход. Никогда не экономьте деньги на косметологии.

Существуют химические пилинги с фруктовыми кислотами, которые считаются щадящими и наиболее безопасными. Такие пилинги делаются на основе виноградной, молочной, миндальной, гликолевой (5 или 10%) кислоты. Миндальный пилинг является самый щадящим, его можно делать даже при очень чувствительной коже и коже с куперозом, к вечеру реакция уже спадет. Также миндальный пилинг широко используется для улучшения состояния проблемной кожи. Гликолевый пилинг — самый популярный, он особенно эффективен для профилактики старения и коррекции возрастных изменений. Молочный пилинг хорошо увлажняет, поэтому его часто используют при обезвоженной и увядающей коже.