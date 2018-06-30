Экспресс-результат. Кому поможет LPG-массаж?

Бывает так, что тело вроде бы подтянутое и стройное, а упругости и рельефности все равно не хватает. Или наоборот — трудишься в зале не один месяц, а нежелательные объемы уходить не собираются. В этих случаях аппаратная процедура LPG-массажа может быть очень эффективной.

С чем борется LPG-массаж

LPG — это аппарат с комплектом различных насадок, которые по-разному захватывают участки кожи. Соответственно, каждая из них справляется только с определенным набором проблем. Например, одна насадка сглаживает видимый целлюлит и моделирует контуры тела. Другая насадка истребляет клетки подкожного жира, уменьшая объемы тела. Третья насадка повышает эластичность и упругость кожи за счет притока крови к местам «травмирования». Процедура заставляет организм вырабатывать собственный коллаген, значит, и кожа становится более упругой и бархатистой.

С чего начинается LPG Прежде чем с головой ринуться в бой со своими несовершенствами, пообщайтесь со специалистом. Он определит тип фигуры, услышит пожелания, а затем предложит надеть специальный костюм для процедуры, на котором отметит все проблемные зоны и нарисует схему проработки. Зачастую пациента просят приседать, наклоняться или вытягивать руки, чтобы объективно оценить состояние тела, а не полагаться на слова «у меня ужасная попа».

Как работает LPG-аппарат

LPG еще называют вакуумным массажем из-за принципа работы роликовых насадок. Например, чтобы избавиться от жировых клеток, их приходится расщеплять механическим способом: два ролика зажимают участок кожи и втягивают внутрь. Динамика движений также играет большую роль: скручивание и раскачивание борются с целлюлитом, скользящие и шлифующие ролики моделируют фигуру и повышают упругость кожи. Естественно, что вакуумный массаж с разбиванием жировой прослойки — болезненная процедура, после которой часто остаются синяки. Но иного способа быстро победить целлюлит пока еще не придумали.

Какие есть противопоказания к LPG-массажу

Среди минусов аппаратной процедуры можно отметить большое количество противопоказаний, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Это беременность, период лактации, жировые или сосудистые опухоли, инфекционные заболевания кожи и крови, а также эпилепсия, хронические болезни и даже высыпания, покраснения и ранки. Если вы считаете, что не попали под действие ограничительного списка, все равно придется проконсультироваться со специалистом перед посещением массажного кабинета.

Прессотерапия — отдельное направление LPG-массажа

Какова эффективность процедур

LPG-массаж эффективен и сам по себе, но в совокупности с активными физическими нагрузками или иными аппаратными процедурами для тела, например, с мезотерапией, он дает наилучший результат. LPG требует проведения курса из процедур — от 8 до 20, в противном случае вы не заметите результата. Более того, проблемы, с которыми вы изначально боролись, могут легко вернуться обратно, если вы не измените образ жизни. В этом случае желательно делать хотя бы 2–3 курса в год, чтобы поддержать себя в форме.

Кстати, чтобы усилить эффективность от проведения курса, поддерживайте водный баланс в организме. Говоря простым языком, вы должны ежедневно пить не меньше 2,5–3 л воды. Да, это много, но результат того стоит.

Длительность процедуры и стоимость

Стоимость LPG-массажа во многом зависит от салона, квалификации и опыта специалиста, а также программы выбранного курса. Чтобы вам легче было сориентироваться, вот примерные цены:

моделирующий LPG-массаж — от 1 000 рублей за одну процедуру;

антицеллюлитный — от 1 200 рублей за процедуру;

индивидуальный костюм для массажа — 1 000–1 500 рублей.

Часто салоны предлагают купить абонемент — в этом случае цены будут снижены.

Длительность процедуры: 45 минут, полный курс — от одного до трех месяцев с учетом перерывов между процедурами (определяет врач).

Читайте о других эффективных процедурах:

Возвращаем молодость: процедуры, которые поворачивают время вспять

4 самые эффективные процедуры, которые избавят вас от целлюлита (ну почти)

Личный опыт: как привести фигуру в порядок за две недели