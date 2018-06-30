Большой живот: пять причин, по которым не получается вернуть талию

Излишний жир в брюшной области это не только неприглядный, но также нездоровый признак риска развития метаболического синдрома, который в свою очередь приводит к сахарному диабету и заболеваниям сердца. В этой области может накапливаться два вида жира: во-первых, покрывающий мышцы живота — подкожный жир. Второй тип, хранящийся глубоко, жир внутренних органов — находящийся под мышцами, вокруг и внутри органов брюшной полости. Мы знаем его также как жировую ткань. Как подкожный, так и висцеральный жир являются серьезными факторами риска, однако было показано, что избыток висцерального жира намного опаснее, чем подкожный жир. Даже люди без лишнего веса, но с висцеральным жиром, подвергаются опасности для здоровья. Давайте рассмотрим причины появления избыточных жировых слоев в брюшной полости.

Вероятные причины большого живота

При наборе веса мы должны правильно распознать причины этой проблемы. Это может быть, как переедание, так и малоподвижный образ жизни. Для избавления от лишних килограммов, просто нужно изменить своё меню, и ускорить сжигание калорий путем активного отдыха. Иногда, причины прибавки килограммов не так очевидны, и жир накапливается в определенных частях тела — например, только в районе живота.

Чтобы выяснить, почему жир накапливается именно в этой области, прежде всего нужно подумать над следующими обстоятельствами:

достаточной физической активностью;

нормальной микрофлорой кишечника;

исключением сладких напитков и алкоголя;

нормализацией гормонального фона;

особенностями питания.

К набору веса, также могут привести некоторые заболевания, поэтому желательно проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить эту возможность.

Какой тип пищи приводит к образованию висцерального жира?

Каждый день вы едите гораздо больше сахара, чем вам кажется. Проконтролировать его реальное количество в рационе практически невозможно, потому что сахар мы находим даже в еде, где мы его не ожидаем встретить. Учёные наглядно продемонстрировали связь между потребляемым жиром и сахаром, накапливающимся в брюшной полости. Чтобы уменьшить содержание жира в брюшной полости, ограничьте сахар и нездоровые жиры в вашем меню. Эти жиры образуются в результате промышленного процесса так называемого гидрирования. Они, пожалуй, самые вредные из всех известных нездоровых жиров, так как их получают путем гидрирования. Они чаще всего производятся из дешевых растительных масел — таких, как рапс или подсолнечник. Они используются для продления срока хранения некоторых продуктов, например, печенья или пирожных. Было показано, что транс-жирные кислоты фактически вызывают триггерные воспаления, вызывают резистентность к инсулину, заболевания сердца и многие другие заболевания. Неудивительно, что подобные вещества вызывают рост живота. Белки являются для нашего тела строительным материалом. Они также сохраняются в качестве резерва, кроме того, позволяют контролировать аппетит, а также ускоряют метаболизм. Длительное недостаточное потребление белка приводит к увеличению живота в результате увеличения уровня гормона нейропептида. Этот медиатор повышает аппетит и снижает расход энергии. Кроме того, он может провоцировать увеличение производства инсулина.

Чтобы поддерживать или уменьшать вес, необходимо также потреблять соответствующее количество клетчатки. В дополнение к функции насыщения, он также стабилизирует гормональный голод (лептин) и позволяет вам потреблять меньше калорий. Если мы употребляем много углеводов и недостаточно клетчатки, мы безуспешно сражаемся с аппетитом.

Физическая активность

Сидячий и малоподвижный образ жизни — важный фактор риска ухудшения здоровья. На протяжении десятилетий уровень физической активности человека падал. Исследования, проведенные в период между 1988 и 2010 годами в Соединенных Штатах, доказали связь между ожирением и малоподвижным образом жизни, а также увеличением жировой ткани вокруг талии. Активный образ жизни — это профилактика образования жировых слоев на животе и улучшение общего состояние здоровья. Учёные подтвердили, что люди избавившиеся от жира в брюшной полости, вернули его, вернувшись к малоподвижному образу жизни.

Напитки провоцирующие образование жира в брюшной полости

Основным и самым опасным противником плоского живота являются алкогольные напитки. В них содержится сахар, что само по себе стимулирует отложение жировых слоев. Жидкие калории действуют на чувство голода иначе, чем калории из обычной твердой пищи. Когда мы пьем калории, мы не наедаемся. Вот почему мы добавляем пищу. Помимо всего прочего, алкоголь также провоцирует болезни печени, воспалительные и другие заболевания. Алкоголь также ограничивает сжигание калорий, и непосредственно стимулирует отложение жира. Сладкие газированные напитки давно считают одним из основных источников ожирения, поскольку они содержат огромное количество сахара. Свежие фруктовые соки не являются хорошим напитком для худеющих, потому что они также содержат много сахара. Фрукты, безусловно, очень полезны из-за содержания клетчатки. Но с точки зрения калорий, даже хуже, чем газированные напитки, поскольку в 100 г, например, апельсинового сока содержится еще больше фруктозы, чем в лимонаде.

Кишечная микрофлора

В кишечнике человека обитают различные бактерии. Одни из них полезны для организма, другие вредны. Дисбаланс кишечных бактерий увеличивает риск возникновения диабета и заболеваний сердца. Распространенность вредных бактерий напрямую связана с избыточным весом и жировой тканью, включая жир в брюшной полости. У больных с ожирением, было обнаружено много бактерий, которые фактически увеличивают объемы потребляемых организмом калорий из пищи.

Причин увеличения объема жира в брюшной полости, как мы видим, много: недостаток сна, неправильное питание, дисбаланс кишечника, гормональные изменения, отсутствие физической активности, частые болезни и стресс. Иногда живот увеличивается под влиянием нескольких из этих факторов. Поэтому подход к решению этой проблемы должен быть всеобъемлющим. Правильный образ жизни избавит вас от жира и поможет обрести стройную фигуру, но, прежде всего, сохранит здоровье на долгие годы.

Влияние гормональных изменений

В период менопаузы, женщины часто спрашивают врачей, почему их живот увеличивается. При половом созревании, под влиянием эстрогена, организм откладывает жир на ягодицах и бёдрах, готовясь к предполагаемой беременности. В период менопаузы, которая начинается после исчезновения менструации уровень эстрогена падает, а жир начинает накапливаться в брюшной полости. Ещё один гормон вызывающий рост живота — это кортизол. Надпочечники вырабатывают его при стрессе. Регулярное напряжение приводит к образованию «кортизолового» живота. Бессонница, также повышает уровень кортизола, вызывая образование жира в брюшной полости. Ранее врачи рассказали о разных типах животов.